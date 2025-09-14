Padma Vibhushan Chhannulal Mishra suffers heart attack, admitted to BHU ICU पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र को हार्टअटैक, बीएचयू के आईसीयू में कराया गया भर्ती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पद्मविभूषण छन्नूलाल मिश्र को हार्टअटैक, बीएचयू के आईसीयू में कराया गया भर्ती

पद्मविभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र को मिर्जापुर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में हार्ट अटैक के बाद बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पंडित जी को आईसीयू में भर्ती किया गया है। वहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 05:53 PM
प्रख्यात उपशास्त्रीय गायक पद्मविभूषण पं. छन्नूलाल मिश्र को शनिवार रात मिर्जापुर के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में माइनर हार्ट अटैक आने के बाद बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जहां सघन चिकित्सा कक्ष में आईएमएस निदेशक प्रो. एसएन संखवार के नेतृत्व में डाक्टरों का एक दल उनकी निगरानी कर रहा है। छन्नू लाल मिर्जापुर में अपनी बेटी प्रो. नम्रता मिश्र के आवास पर रह रहे थे। शनिवार रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जाया गया। जहां उन्हें हार्टअटैक आया। डाक्टरों की सलाह पर बेटी नम्रता एंबुलेंस से उन्हें लेकर देर रात बीएचयू अस्पताल आईं जहां पहले से तैयार डाक्टरों के दल ने उनकी जांच की।

बीएचयू अस्पताल की तरफ से रविवार की शाम जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार छन्नू लाल मिश्र को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद लाया गया था। वह टाइप-2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस और प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी सात महीने से तबीयत खराब है। तबीयत बिगड़ने के बाद शरीर पर बेड सोर (घाव) हो गए थे। इसमें सेप्टीसीमिया (खून में संक्रमण) फैल गया। डॉक्टरों ने उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) से भी पीड़ित पाया है।

उन्हें नॉन-इनवेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और उन्हें एंटीबायोटिक, इंसुलिन और अन्य सहायक उपचार दिए जा रहे हैं। शनिवार देर शाम से उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में सुधार देखा गया है और उनकी हालत अब स्थिर है। उनकी हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रखे हुए है और उन्हें हर संभव चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

बीएचयू के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक के आईसीयू में भर्ती पं. छन्नूलाल मिश्र की बेटी ने बताया कि शुगर लेवल बढ़ने और हीमोग्लोबिन घटने से हालत बिगड़ी थी। सूचना मिलने पर एमएलसी धर्मेंद्र राय और सुरेश सिंह ने देर रात अस्पताल में जाकर पं. छन्नूलाल मिश्र का हालचाल जाना। उन्होंने आईएमएस निदेशक से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

वहीं, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज (मिर्जापुर) के प्राचार्य के निजी सहायक डॉ. राजेश बिंद ने शनिवार देर रात कहा कि एहतियात के तौर पर उन्हें बीएचयू अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय और अर्ध-शास्त्रीय गायक मिश्र इससे पहले हीमोग्लोबिन की कमी और त्वचा संबंधी समस्याओं का इलाज करा रहे थे। वहां मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम मिश्र के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही थी।

बेटी नम्रता मिश्र ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। रक्त और मूत्र की जांच में हीमोग्लोबिन कम पाया गया। इसके बाद उन्हें उनके आवास के पास स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया।

