Padma Awards: यूपी के किन-किन लोगों को मिला पद्म पुरस्कार? जानिए किस योगदान के लिए हुए सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को अलंकरण समारोह-II में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान यूपी के कई प्रतिष्ठित विभूतियों को भी इस अवसर पर पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इसे लेकर सीएम योगी ने सभी को बधाई दी।

Padma Awards 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-II में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया। यूपी के कई प्रतिष्ठित विभूतियों को भी इस अवसर पर पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी सम्मानित विभूतियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा चिरंजी लाल यादव को कला के क्षेत्र में पद्म श्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने पोस्ट किया कि पिछले पांच दशकों से 'कांसा नक्काशी' की समृद्ध कला को सहेजने, संवारने और उसे राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में योगदान अमूल्य और सराहनीय है। इस विशिष्ट उपलब्धि ने देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है।

रघुपत की तपस्या ने भारतीय कृषि को नई दिशा प्रदान की मुख्यमंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति द्वारा स्वर्गीय रघुपत सिंह को कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान हेतु 'पद्म श्री' (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं प्रेरणादायी है। पांच दशकों से अधिक समय तक कृषि सेवा के प्रति उनकी तपस्या ने भारतीय कृषि को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने अपना जीवन पारंपरिक बीजों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्पित कर किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने में असाधारण योगदान दिया। आत्मनिर्भर कृषि व जैव विविधता संरक्षण को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेगी।

रस्तोगी ने कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गौरवभूषित मुख्यमंत्री ने अनिल रस्तोगी को भी पद्मश्री मिलने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि प्रख्यात रंगकर्मी एवं विद्वान अनिल कुमार रस्तोगी को कला क्षेत्र में 'पद्म श्री' सम्मान से अलंकृत किया जाना उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हर्ष व गर्व का विषय है। 1,000 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियों व वैश्विक नाट्य महोत्सवों के माध्यम से आपने भारतीय कला और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवभूषित किया है। आपके शोध पत्र, आपकी उत्कृष्ट शिक्षा, संस्कार एवं विद्वता के जीवंत प्रमाण हैं। रंगमंच के लिए आपका योगदान रंगकर्मियों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है।