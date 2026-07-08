Video: रिटायर्ड ARTO के घर के कोने-कोने से निकले नोटों के पैकेट, 13 सोना-9 किलो चांदी; जमीन-फ्लैट्स के पेपर

Vigilance raid at the house of retired ARTO : आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर विजिलेंस का छापा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस छापे में विजिलेंस ने अकूत दौलत का पता लगाया है। घर के कोने-कोने से नोटों के पैकेट मिले हैं। 13 किलो सोना और 9 किलों चांदी पाई गई है।

Vigilance raid at the house of retired ARTO : यूपी के आगरा में तैनात रहे एआरटीओ ललित कुमार के लखनऊ स्थित घर 7 और 8 जुलाई को पड़े विजिलेंस के छापे में भारी रिकवरी हुई है। पूर्व सरकारी अधिकारी के घर मिले इस खजाने की खूब चर्चा हो रही है। छापेमारी के दौरान करीब 1.62 करोड़ रुपए कैश मिला है। विजिलेंस से मिली जानकारी के अनुसार इस भारी भरकम रकम को अलग-अलग पैकेट्स में रखकर घर के कोने-कोने में छिपाकर रखा गया था। ललित कुमार के घर कुल 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी मिली। विजिलेंस के मुताबिक कैश, सोने-चांदी के बिस्किट, आभूषण, अचल सम्पत्ति, चल सम्पत्ति (कार, घरेलू सामान आदि) और निवेश का कुल मूल्य लगभग 35 करोड़ पाया गया।

विजिलेंस ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पूर्व एआरटीओ के घर पर छापा मारा था। मंगलवार को शुरू हुई यह कार्रवाई बुधवार तक चलती रही। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र की चंद्रलोक कॉलोनी में पूर्व एआरटीओ के घर का कोना-कोना विजिलेंस के अधिकारियों ने खंगाल डाला। विजिलेंस ने बताया कि ललित कुमार के खिलाफ साल-2024 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रदेश सरकार के निर्देश पर विजिलेंस ने इस मामले में की जांच जारी रखी थी। 7 और 8 जुलाई को लखनऊ में छापेमारी की कार्रवाई विजिलेंस के लखनऊ सेक्टर टीम ने की।

पूर्व एआरटीओ के यहां क्या-क्या मिला? पूर्व एआरटीओ के यहां घर के कोने-कोने में छिपा कर रखे गए 1.62 करोड़ रुपए के नोट मिले। सर्च के दौरान पूर्व एआरटीओ के घर में सोने-चांदी के बिस्किट, सोने, चांदी और हीरे के बेशकीमती आभूषण आदि बरामद किए गए। पूर्व एआरटीओ के घर से मिले बेशकीमती सोने और चांदी के बिस्किट और आभूषणों का सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैल्युअर से मूल्यांकन कराया गया। सोने के बिस्किट, ईंट और आभूषण लगभग 13 किलो और चांदी के बिस्किट और आभूषण करीब 9 किलो पाया गया। इस बरामदगी का मूल्य लगभग 20 करोड़ आंका गया है। विजिलेंस के मुताबिक सर्च के दौरान पूर्व एआरटीओ द्वारा चल और अचल सम्पत्तियों में भारी मात्रा में निवेश किए जाने सम्बन्धी रजिस्ट्रियों और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज भी मिले।

दो लग्जरी कारें, रिवाल्वर और म्यूचुअल फंड के पेपर भी मिले पूर्व एआरटीओ के घर सर्च के दौरान विजिलेंस को दो लग्जरी कारें, रिवाल्वर, विभिन्न बैंकों, पोस्ट आफिस, म्यूचुअल फण्ड, फिक्स डिपॉजिट आदि के पेपर भी मिले। विजिलेंस ने बताया कि करीब एक करोड़ से अधिक के निवेश सम्बन्धी दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा पूर्व एआरटीओ द्वारा अपने मकान की साज-सज्जा और घरेलू उपकरणों आदि में किए गए खर्च की इन्वेंट्री भी बनाई गई। विजिलेंस ने बतााया कि इन पर आरोपी अधिकारी ने काफी धन खर्च किया है, यह पाया गया।

लखनऊ से नोएडा तक जमीनें और फ्लैट्स पूर्व एआरटीओ के घर से जिन जमीनों और फ्लैट्स के दस्तावेज मिले हैं वे लखनऊ से नोएडा तक के हैं। विजिलेंस ने ऐसी 15 संपत्तियों का ब्योरा दिया है। जिनकी अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई है।

1. सी-143, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (आवासीय भवन)

2. सी-145, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (आवासीय भूखण्ड)

3. द्वारा नं-1321, मोहल्ला भरगवां कला, बालकगंज, सरयानी (आवासीय भूखण्ड)

4. 532/491 बरारी टोला, अलीगंज, लखनऊ (आवासीय भवन)

5. 1631, कल्ली पश्चिम, मोहनलालगंज, लखनऊ (आवासीय भूखण्ड)

6. मोहनलालगंज परगना, लखनऊ में कृषि भूमि

7. ग्राम बेहरिया मोहनलालगंज में कृषि भूमि

8. इस्माइलगंज, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड

9. 10 टी./40 इंदिरानगर योजना लखनऊ में आवासीय भूखण्ड

10. फ्लैट संख्या-2002 अंसल एपीजीओ, लखनऊ में बुकिंग

11. माईसिटी इन्कटेक नोएडा में फ्लैट बुकिंग

12. आशियाना सिटी मीठो, नोएडा में फ्लैट बुकिंग

13. ग्राम जीतूपुरवा जनपद बाराबंकी में कृषि भूमि

14. एक अन्य-ग्राम जीतूपुरवा जनपद बाराबंकी में कृषि भूमि