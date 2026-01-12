Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newspack of dogs dragged an innocent child into wheat field and mauled to death
कुत्तों के झुंड ने मासूम को गेहूं के खेत में घसीटा, नोंच-नोंचकर मार डाला

कुत्तों के झुंड ने मासूम को गेहूं के खेत में घसीटा, नोंच-नोंचकर मार डाला

संक्षेप:

संभल में रविवार शाम कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। खेत से घर लौट रही 9 वर्षीय बच्ची पर 20-25 खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते उसे घसीटकर गेहूं के खेत में ले गए और उसे नोंच डाला। जिससे उसकी मौत हो गई।

Jan 12, 2026 05:38 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संभल
share Share
Follow Us on

यूपी के संभल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव पोटा में रविवार शाम कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। खेत से घर लौट रही 9 वर्षीय बच्ची पर 20-25 खूंखार कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते उसे घसीटकर गेहूं के खेत में ले गए और उसे जगह-जगह नोंचडाला। जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बच्ची की मौत हो चुकी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गांव पोटा के रहने वाले बंटी की 9 वर्षीय बेटी रिया गौतम सरकारी स्कूल में कक्षा एक की छात्रा थी। रविवार शाम वह खेत से घर लौट रही थी। गांव के निकट शमशान घाट के पास पहुंचते ही कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। कुत्ते बच्ची को खींचकर पास के गेहूं के खेत में ले गए। बच्ची बचने के लिए चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन कुत्तों ने उसे जगह- जगह से नोंच डाला।

बच्ची की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिरसी चौकी प्रभारी सुधीर कुमार ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि कुत्तों के हमले में 9 वर्षीय बच्ची की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है।

ये भी पढ़ें:गन्ने के खेत से महिला को खींच ले गया बाघ, रात भर तलाश के बाद जंगल में मिला शव

बड़ी बेटी की मौत से पसरा मातम

बंटी की बेटी रिया परिवार में बड़ी थी। रविवार शाम कुत्तों के हमले में बड़ी बेटी की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। रिया का अब एक छोटा भाई बचा है। रिया के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। बेटी की मौत के बाद पूरा परिवार सदमा में है। ग्रामीणों ने बताया कि कुत्ते गांव में झुंड बनाकर रह रहे हैं और वह अचानक पशुओं छोटे जानवर पर हमला कर देते हैं। ग्रामीण भगा देते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले ग्राम पोटा में बीस बकरियों और दस पशुओं भैंसों पर हमला भी किया है। लोगों ने बताया कि यह कुत्ते शमशान घाट के आस पास ही रहते है। कुत्तों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। कुत्ते इससे पहले गांव के लोगों को कुत्ते काट चुके हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Sambhal News Sambhal Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |