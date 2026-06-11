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रॉंग साइड में चल रही पीएसी की गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा, दो लोगों की मौत, जाम लगाने का प्रयास

Dinesh Rathour गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता
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गोरखपुर में गुरुवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। रॉंग साइड से आ रही पीएसी की गाड़ी ने दो बाइक सवारों को रौंद डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जाम लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन समझाबुझाकर मामले को शांत करा दिया गया।

रॉंग साइड में चल रही पीएसी की गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा, दो लोगों की मौत, जाम लगाने का प्रयास

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। गीडा थाना क्षेत्र में नौसढ़ से राजघाट पुल के बीच गुरुवार रात पीएसी की एक गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार किशोर समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस फोर्स ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि, दो घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा नौसढ़-राजघाट पुल मार्ग पर हुआ। बाढ़ बचाव प्रशिक्षण के लिए पीएसी की एक टीम राजघाट नदी किनारे डेरा डाले हुए है। इसी टीम की गाड़ी उल्टी साइड से नदी की तरफ जा रही थी। इसी दौरान शहर की ओर से आ रहे बाइक सवार युवक उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गीडा थाना क्षेत्र के बहरामपुर निवासी अमित निषाद (22) पुत्र महेंद्र निषाद तथा राजघाट थाना क्षेत्र के अमरूद मंडी निवासी राज निषाद (17) पुत्र राजधारी निषाद के रूप में हुई है।

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शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन

हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और जाम लगाने का प्रयास किया। इससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हो गया। हालात बिगड़ने की सूचना पर कई थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। विरोध के दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिससे कुछ वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने पथराव की घटना से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और समझाने-बुझाने के बाद लोगों को शांत करा लिया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एसपी साउथ दिनेश पुरी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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