यूपी में पीएसी जवानों की दबंगई, बिजली सही कराने गए ग्रामीणों में बरसाए डंडे, वीडियो वायरल

यूपी के देवरिया में पीएसी जवानों की दबंगई देखने को मिली है। भागलपुर के पंचायत भवन के पास बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुए विवाद में पीएसी के जवानों ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, देवरियाThu, 25 Sep 2025 06:34 PM
यूपी के देवरिया में पीएसी जवानों की दबंगई देखने को मिली है। भागलपुर के पंचायत भवन के पास बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुए विवाद में पीएसी के जवानों ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीओ बरहज अंशुमन श्रीवास्तव ने कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है।

भागलपुर पंचायत भवन पर इन दिनों रामलीला चल रही है। वहां लाइनमैन खड़ा था। गांव के एक व्यक्ति की बिजली खराब हो गई। वह लाइनमैन के पास पहुंचा और फाल्ट ठीक करने के लिए कहासुनी करने लगा। इस बीच बिना वर्दी के एक पीएसी का जवान आ गया। फाल्ट ठीक कराने गए युवक से पीएसी जवान की भी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ गया और उसने अन्य जवानों को भी बुला लिया। इसके बाद पीएसी जवानों की तरफ से डंडे चलने लगे। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। कई ग्रामीणों को चोटें भी आ गईं। मईल थाने को सूचना पर पुलिस चौकी से फोर्स पहुंची और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

नदी घाट के लिए आई है पीएसी

भागलपुर के सरयू नदी में मां दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित होती हैं। अभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। गोरखपुर से पीएसी (एसडीआरएफ) जवान अपने वोट के साथ भागलपुर पहुंच गए हैं और उन्हें पंचायत भवन में ठहराया गया है।

सीओ बरहज अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया, भागलपुर में विवाद का वीडियो वायरल होने से जानकारी मिली है। प्रभारी निरीक्षक से रिपोर्ट मांग कर रिपोर्ट कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को भेजी गई है।

