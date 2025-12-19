यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत, बेड पर मिला शव

संक्षेप: लखनऊ में यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है।उनका शव गार्द रूम में बेड पर मिला। गौतमबुद्ध नगर स्थित 49वीं पीएसी बटालियन में उनकी तैनाती थी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गौतमपल्ली इलाके में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर सुरक्षा (गार्द ड्यूटी) में तैनात पीएसी जवान गुलजार अली (30) की गुरुवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव गार्द रूम में बेड पर मिला। गौतमबुद्ध नगर स्थित 49वीं पीएसी बटालियन में उनकी तैनाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा और हार्ट रखा गया है।

एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल के मुताबिक गुलजार अली मूल रूप से मुजफ्फनगर जनपद के बुढ़ाना के रहने वाले थे। यहां अति विशिष्ट ड्यूटी में उनकी शिक्षामंत्री के आवास में गार्द में तैनाती थी। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे गुलजार अली ने मेस में जाकर भोजन किया। इसके बाद वह अपने गार्द रूम में सोने के लिए चले गए। शाम चार बजे करीब साथी कर्मी गार्द रूम में उन्हें उठाने के लिए गए। वह उठे नहीं। हिलाने डुलाने पर शरीर में कोई हरकत नहीं थी।