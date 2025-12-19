Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsPAC jawan dies under suspicious circumstances who posted at UP Basic Education Minister Sandeep Singh residence
यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत, बेड पर मिला शव

यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत, बेड पर मिला शव

संक्षेप:

लखनऊ में यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर तैनात पीएसी जवान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है।उनका शव गार्द रूम में बेड पर मिला। गौतमबुद्ध नगर स्थित 49वीं पीएसी बटालियन में उनकी तैनाती थी।

Dec 19, 2025 08:09 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में गौतमपल्ली इलाके में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर सुरक्षा (गार्द ड्यूटी) में तैनात पीएसी जवान गुलजार अली (30) की गुरुवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उनका शव गार्द रूम में बेड पर मिला। गौतमबुद्ध नगर स्थित 49वीं पीएसी बटालियन में उनकी तैनाती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा और हार्ट रखा गया है।

एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल के मुताबिक गुलजार अली मूल रूप से मुजफ्फनगर जनपद के बुढ़ाना के रहने वाले थे। यहां अति विशिष्ट ड्यूटी में उनकी शिक्षामंत्री के आवास में गार्द में तैनाती थी। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे गुलजार अली ने मेस में जाकर भोजन किया। इसके बाद वह अपने गार्द रूम में सोने के लिए चले गए। शाम चार बजे करीब साथी कर्मी गार्द रूम में उन्हें उठाने के लिए गए। वह उठे नहीं। हिलाने डुलाने पर शरीर में कोई हरकत नहीं थी।

उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

उन्होंने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। आनन-फानन गुलजार अली को सिविल अस्पताल ले जाया गया। सिविल में डॉक्टरों ने गुलजार को मृत घोषित कर दिया। गुलजार के घरवालों को घटना की जानकारी दी। फोरेंसिक टीम और उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि गुलजार के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
