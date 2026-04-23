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यूपी में धमाके साथ फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, चार दुकानों की दीवारों पर आईं दरार, पांच घायल

Apr 23, 2026 09:38 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर में गुरुवार दोपहर ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। तेज धमाका होने पर गैस एजेंसी समेत चार दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में पांच लोग बुरी तरह से घायल हो गए।

यूपी में धमाके साथ फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, चार दुकानों की दीवारों पर आईं दरार, पांच घायल

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण हादसा हो गया। सिविल लाइन क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह मार्केट में गुरुवार दोपहर ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। तेज धमाका होने पर गैस एजेंसी समेत चार दुकान क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एक दुकान की दीवार में दरार आ गई। हादसे में गैस एजेंसी संचालक समेत चार लोग चोटिल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे से मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी भी मौके पर पहुंचे।

खतौली के मोहल्ला श्यामपुरी निवासी नरेन्द्र कुमार प्रकाश चौक के पास चरण सिंह मार्केट में गैस एजेंसी चलाते हैं। यहां से शहर के अस्पताल व आइस फैक्ट्री में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं। गुरुवार को एजेंसी पर नरेंद्र कुमार, उनका बेटा सोनू कुमार और दो कर्मचारी सलमान निवासी विलासपुर और रजत निवासी बुढ़ाना मोड़ मौजूद थे। दोपहर लगभग ढाई बजे एक सिलेंडर में लीकेज होने पर वह तेज धमाके के साथ फट गया।

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दूर तक पहुंची तेज धमाके की गूंज

तेज धमाका होने से आसपास की दुकानों तक गूंज से साथ नुकसान हुआ है। हादसे में गैस एजेंसी संचालक समेत चारों लोग घायल हो गए। सिलेंडर फटने से गैस एजेंसी की दो दुकानें, डा. गुरुचरण सिंह के क्लीनिक, विश्वकर्मा वर्क्स, एयरटेल ऑफिस की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। सूचना पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग व थाना सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। प्रकाश चौक से महावीर चौक के बीच एक लेन को बंद करा दिया। हादसे से मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को हटाया और दमकलकर्मियों ने ऑक्सीजन सिलेंडरों से गैस रिसाव को चेक किया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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