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स्टार्ट नहीं हो रही थी स्कूटी, सड़क किनारे खड़ी करके मालिक ने लगा दी आग

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने स्कूटी स्टार्ट नहीं होने पर गुस्से आग लगा दी। थोड़ी देर में  स्कूटी आग का गोला बन गई। स्कूटी जलकर राख हो गई। मौके पहुंची पुलिस मालिक से पूछताछ कर रही है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति ने गुस्से में अपनी स्कूटी को सड़क के किनारे खड़ी करके आग लगा दी। कुछ ही देर में स्कूटी जलकर राख हो गई। निगोहा कस्बे में मंगलवार देर रात सड़क किनारे अचानक आग का बड़ा गोला देखकर अफरा-तफरी मच गई। तेज लपटें देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची निगोहा पुलिस ने आग बुझवाकर स्थिति नियंत्रित की। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।

जांच में पता चला कि कस्बा निवासी राजकुमार रावत ने नशे की हालत में अपनी ही स्कूटी में आग लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में उसने बताया कि उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कई बार कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस पर गुस्सा आ गया । नाराज होकर उसने स्कूटी में आग लगा दी। आग लगने के तेज लपटें उठने लगीं। कुछ ही देर में स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। वाहन के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने और चालक के नशे में होने के कारण उसका नंबर भी तत्काल पता नहीं चल सका।

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प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- रात की घटना

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात होने के कारण सड़क पर सन्नाटा था। जिस उसने स्कूटी को आग लगाई गई। वहां आसपास कोई वाहन या राहगीर नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस समय वहां अन्य वाहन खड़े होते या आवाजाही होती तो आग फैलने से बड़ा हादसा हो सकता था।

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मालिक राजकुमार रावत से पूछताछ कर रही है पुलिस

निगोहा थाना प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। लोगों से सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर गई थी। स्कूटी में आग के संबंध में मालिक राजकुमार रावत से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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