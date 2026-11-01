चिकन-मटन की जगह चूहे खाकर पेट भरेंगे उल्लू के बच्चे, देहरादून से मंगाई गई खास खुराक

चिकन-मटन की पार्टी कर रहे उल्लू के बच्चे अब चूहे खाकर पेट भरेंगे। वन विभाग ने उल्लूओं के बच्चों का पेट भरने के लिए देहरादून से 50 चूहे मंगाए है। दो चूहों की कीमत 300 रुपये है। रेंजर महेश गौतम का कहना है कि शुरुआत में उल्लूओं के बच्चों को भोजन के रुप मं दो चूहे दिए जाएंगे।

बिजनौर, संवाददाता। यूपी के बिजनौर में चिकन-मटन की पार्टी कर रहे उल्लू के बच्चे अब चूहे खाकर पेट भरेंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने उल्लूओं के बच्चों का पेट भरने के लिए देहरादून से 50 चूहे मंगाए है। दो चूहों की कीमत 300 रुपये बताई जा रही है। देर शाम तक चूहे रेंजर कार्यालय पर पहुंच जाएंगे। रेंजर महेश गौतम का कहना है कि शुरुआत में उल्लूओं के बच्चों को भोजन के रुप में दो चूहे दिए जाएंगे।

कृष्ण बिहार कालोनी निवासी जगदीश के घर से वन विभाग की टीम 6 उल्लू के बच्चे रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर आई थी। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि जगदीश ने सूचना दी कि उसके घर 6 उल्लू के बच्चे हैं। जगदीश के घर में एक खिड़की थी और उल्लू के बच्चों के माता पिता उस खिड़की से अंदर आते और जाते थे। घर पर काम के चलते खिड़की बंद कर दी गई और परिजनों को नहीं पता था कि उल्लू के बच्चे अंदर रह गए हैं। भूखे बच्चों ने जब आवाज की तो परिजनों को पता चला कि घर में उल्लू के बच्चे हैं। तत्काल जगदीश ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर बच्चों को अपने साथ ले आई। ब्रान प्रजाति के उल्लू के 6 बच्चों को प्रतिदिन रेंजर कार्यालय में पेट भरने के लिए चिकन मटन खिलाया जा रहा था।

हर दिन खिलाया जा रहा था एक किलो चिकन-मटन रेंजर महेश गौतम ने बताया कि प्रतिदिन एक किलो के करीब चिकन-मटन उल्लू के बच्चों को खिलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह शेडयूल वन की ब्रान प्रजाति का वन्य जीव है। इसमें सात साल की सजा होती है। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लूओं के इन 6 बच्चों के लिए अब देहरादून से चूहे मंगाए जा रहे हैं। देर शाम तक चूहे कार्यालय पर पहुंच जाएंगे और प्रतिदिन उल्लूओं के बच्चों को दो चूहे खिलाए जाएंगे।

एक चूहे की कीमत 150 रुपये