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चिकन-मटन की जगह चूहे खाकर पेट भरेंगे उल्लू के बच्चे, देहरादून से मंगाई गई खास खुराक

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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चिकन-मटन की पार्टी कर रहे उल्लू के बच्चे अब चूहे खाकर पेट भरेंगे। वन विभाग ने उल्लूओं के बच्चों का पेट भरने के लिए देहरादून से 50 चूहे मंगाए है। दो चूहों की कीमत 300 रुपये है। रेंजर महेश गौतम का कहना है कि शुरुआत में उल्लूओं के बच्चों को भोजन के रुप मं दो चूहे दिए जाएंगे।

owl chicks
उल्लू के बच्चे

बिजनौर, संवाददाता। यूपी के बिजनौर में चिकन-मटन की पार्टी कर रहे उल्लू के बच्चे अब चूहे खाकर पेट भरेंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने उल्लूओं के बच्चों का पेट भरने के लिए देहरादून से 50 चूहे मंगाए है। दो चूहों की कीमत 300 रुपये बताई जा रही है। देर शाम तक चूहे रेंजर कार्यालय पर पहुंच जाएंगे। रेंजर महेश गौतम का कहना है कि शुरुआत में उल्लूओं के बच्चों को भोजन के रुप में दो चूहे दिए जाएंगे।

कृष्ण बिहार कालोनी निवासी जगदीश के घर से वन विभाग की टीम 6 उल्लू के बच्चे रेस्क्यू कर अपने साथ लेकर आई थी। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि जगदीश ने सूचना दी कि उसके घर 6 उल्लू के बच्चे हैं। जगदीश के घर में एक खिड़की थी और उल्लू के बच्चों के माता पिता उस खिड़की से अंदर आते और जाते थे। घर पर काम के चलते खिड़की बंद कर दी गई और परिजनों को नहीं पता था कि उल्लू के बच्चे अंदर रह गए हैं। भूखे बच्चों ने जब आवाज की तो परिजनों को पता चला कि घर में उल्लू के बच्चे हैं। तत्काल जगदीश ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर बच्चों को अपने साथ ले आई। ब्रान प्रजाति के उल्लू के 6 बच्चों को प्रतिदिन रेंजर कार्यालय में पेट भरने के लिए चिकन मटन खिलाया जा रहा था।

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हर दिन खिलाया जा रहा था एक किलो चिकन-मटन

रेंजर महेश गौतम ने बताया कि प्रतिदिन एक किलो के करीब चिकन-मटन उल्लू के बच्चों को खिलाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह शेडयूल वन की ब्रान प्रजाति का वन्य जीव है। इसमें सात साल की सजा होती है। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लूओं के इन 6 बच्चों के लिए अब देहरादून से चूहे मंगाए जा रहे हैं। देर शाम तक चूहे कार्यालय पर पहुंच जाएंगे और प्रतिदिन उल्लूओं के बच्चों को दो चूहे खिलाए जाएंगे।

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एक चूहे की कीमत 150 रुपये

रेंजर महेश गौतम ने बताया कि एक चूहे की कीमत 150 रुपये हैं। रात में उल्लू के बच्चे सक्रिय होते हैं और रात में ही खाते हैं। उल्लू रात में चूहों का शिकार कर पेट भरते हैं। रेंजर महेश गौतम ने बताया कि उल्लू मांसाहारी होते हैं और रात में शिकार करते हैं। बड़ा होने पर इन उल्लूओं के बच्चों जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कुछ उल्लू के बच्चे पूरी तरह स्वस्थ है और भरपेट खा रहे हैं तो कुछ अभी छोटे हैं। फिलहाल इन उल्लूओं के बच्चों को किसी को दिखाया नहीं जा रहा है। काफी लोग दीपावली के अवसर पर इन उल्लू के बच्चों को देखने कार्यालय पहुंच रहे हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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