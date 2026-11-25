यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को ओवैसी-चंद्रशेखर ताकत दिखाएंगे।वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को सभा संबोधित करेंगे। कांग्रेस की भी रैली है।

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी में गठबंधन के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर गुरुवार को ताकत दिखाएंगे। रमाबाई अम्बेडकर मैदान में गुरुवार को आयोजित होने वाली आजाद समाज पार्टी की रैली के मद्देनजर यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था गुरुवार सुबह 8:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को सभा संबोधित करेंगे। वह पार्टी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं।गुरुवार को ही कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित रैली के मद्देनजर भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। हजरतगंज और विधानसभा के आसपास सुबह नौ बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इन रास्तों से गुजरेंगे वाहन: भारी वाहन व बसें: बिजली पासी किला चौराहे से रमाबाई मैदान की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन व यात्री बसें स्मृति उपवन आशियाना चौराहा या रुचि खंड होकर गुजरेंगी। वहीं, बिजनौर तिराहे से आने वाले भारी वाहन औरंगाबाद ब्रिज व बिजली पासी किला चौराहा होकर जाएंगे। बंगला बाजार चौराहे से आने वाले भारी वाहन जेल रोड के बजाय तेलीबाग, पिकेडली व सरफोर्टगंज होकर जा सकेंगे।

सामान्य वाहन: ओमेक्स तिराहे से रमाबाई अण्डरपास सर्विस लेन की तरफ जाने वाले वाहन बिजनौर अण्डरपास व न्यू गरौरा होकर निकलेंगे। शहीद पथ ट्रांसपोर्ट नगर से आने वाले वाहन वीआईपी रैंप से न उतरकर सेक्टर-8 रैंप या उतरेठिया रेलवे क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे।

अन्य मार्ग: औरंगाबाद अण्डरपास से आने वाले वाहन रैन बसेरा तिराहे के बजाय बिजनौर अण्डरपास व तिराहा होकर जाएंगे, जबकि साउथ सिटी से अम्बेडकर विश्वविद्यालय अण्डरपास जाने वाला यातायात तेलीबाग व उतरेठिया होकर गुजरेगा। डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्गों से भी गुजरने की अनुमति रहेगी। किसी भी असुविधा या सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं

इन प्रमुख रास्तों पर रहेगी पाबंदी, यहां से गुजरें बंदरियाबाग व डीएसओ चौराहा राजभवन, हजरतगंज, जीपीओ और विधानसभा के बजाए लालबत्ती चौराहा, कैंट, गोल्फ क्लब (1090 चौराहा) या पार्क रोड होकर गुजरेंगे।

गोमतीनगर व लालबत्ती की ओर गोमतीनगर से चारबाग, आलमबाग या चौक जाने वाले वाहन हजरतगंज व गोल्फ क्लब की जगह समतामूलक चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर होकर।

रॉयल होटल व लालबाग रॉयल होटल से विधानसभा और लालबाग से कैपिटल तिराहा की ओर यातायात बंद रहेगा। वाहन कैसरबाग, परिवर्तन चौक, सुभाष चौराहा या बर्लिंग्टन-सदर ओवरब्रिज से जा सकेंगे।

सिकंदरबाग व परिवर्तन चौक सिकंदरबाग से हजरतगंज जाने वाले वाहन सुशीला स्मृतिका चौराहे से ग्रीन कॉरिडोर होकर डालीगंज व सीडीआरआई तिराहा से कैसरबाग या चारबाग, परिवर्तन चौक से आने वाले सुभाष चौराहा से ग्रीन कॉरिडोर, चिरैयाझील होकर निकलेंगे।