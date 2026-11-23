यूपी के गोंडा की रामकथा में पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बेमेल है। इसके साथ ही बृजभूषण शरण ने अखिलेश को भी सलाह दे डाली।

गोंडा में चल रही श्रीराम कथा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बेमेल है। आजादी के समय में भी एक प्रयास हुआ था कि दलित और मुस्लिम एक मंच पर आए लेकिन हो नहीं पाया था यह लोग मोदी को नहीं हरा पाएंगे। वहीं, इशारों-इशारों में ही बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को भी अयोध्या के साधु-संतों से माफी मांगने की सलाह दी है।

वह जयप्रभा ग्राम के जानकीनगर, पोखरा महाराजगंज में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम के संत महंत राजकुमार दास को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज की गोंडा जिले में यह दूसरी कथा है। इटियाथोक क्षेत्र के परासराय में महर्षि पाराशर की तपोस्थली होने से गोंडा का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है।

नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और नैतिकता से जुड़ने की प्रेरणा बृजभूषण ने कहाकि कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, संस्कारों को मजबूत करने और जीवन मूल्यों की सीख देने का सशक्त माध्यम है। इससे नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और नैतिकता से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। कथा के छठवें दिन मुख्य यजमान श्याम श्याम जूं ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं चित्रकूट महंत आलोक दास जी महाराज, जनार्दन शास्त्री, महंत राजकुमार दास, विधायक प्रतीक भूषण सिंह, विधायक पल्टूराम, कैलाश नाथ शुक्ला, राजेश तिवारी, जसवंत लाल सोनकर, पंडित दीन नारायण पांडेय, आशीष त्रिपाठी और संजीव सिंह ने भगवान श्रीराम एवं कथा व्यास की आरती उतारी और पूजा-अर्चना कर कथा श्रवण किया।