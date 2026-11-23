ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन बेमेल, गोंडा की रामकथा में पहुंचे बृजभूषण की अखिलेश को भी सलाह
यूपी के गोंडा की रामकथा में पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बेमेल है। इसके साथ ही बृजभूषण शरण ने अखिलेश को भी सलाह दे डाली।
गोंडा में चल रही श्रीराम कथा में शामिल होने पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन बेमेल है। आजादी के समय में भी एक प्रयास हुआ था कि दलित और मुस्लिम एक मंच पर आए लेकिन हो नहीं पाया था यह लोग मोदी को नहीं हरा पाएंगे। वहीं, इशारों-इशारों में ही बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को भी अयोध्या के साधु-संतों से माफी मांगने की सलाह दी है।
वह जयप्रभा ग्राम के जानकीनगर, पोखरा महाराजगंज में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम के संत महंत राजकुमार दास को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज की गोंडा जिले में यह दूसरी कथा है। इटियाथोक क्षेत्र के परासराय में महर्षि पाराशर की तपोस्थली होने से गोंडा का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है।
नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और नैतिकता से जुड़ने की प्रेरणा
बृजभूषण ने कहाकि कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने, संस्कारों को मजबूत करने और जीवन मूल्यों की सीख देने का सशक्त माध्यम है। इससे नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और नैतिकता से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। कथा के छठवें दिन मुख्य यजमान श्याम श्याम जूं ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं चित्रकूट महंत आलोक दास जी महाराज, जनार्दन शास्त्री, महंत राजकुमार दास, विधायक प्रतीक भूषण सिंह, विधायक पल्टूराम, कैलाश नाथ शुक्ला, राजेश तिवारी, जसवंत लाल सोनकर, पंडित दीन नारायण पांडेय, आशीष त्रिपाठी और संजीव सिंह ने भगवान श्रीराम एवं कथा व्यास की आरती उतारी और पूजा-अर्चना कर कथा श्रवण किया।
राम विवाह और वनगमन प्रसंग ने मोहा मन
महराजगंज के जयप्रभाग्राम जानकीनगर स्थित चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में श्याम श्याम जूं ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित नौ दिवसीय श्रीराम कथा के छठवें दिन कथा व्यास राजन जी महाराज ने श्रीराम विवाह, वनगमन और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचने का प्रसंग सुनाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा के दौरान भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन, प्रेम, सेवा और समर्पण के प्रसंगों के माध्यम से पारिवारिक संस्कारों और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। महाराज ने कहा कि कथा मनुष्य के हृदय से द्वेष को धीरे-धीरे समाप्त करती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कथा और पूजा-पाठ की परंपरा विकसित करनी चाहिए। इससे परिवार में सकारात्मक वातावरण और अच्छे संस्कारों का संचार होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं को अज्ञानी बनाना पड़ेगा। ज्ञानी होने का अहंकार रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने नादान बनकर ही बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। कहा कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, जो आसानी से सीधा नहीं होता।
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