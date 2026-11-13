ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन से बदल सकता है वेस्ट यूपी का सियासी गणित, क्या है समीकरण

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल सकता है। अपने मोर्चा से मुस्लिम राजनीति और दलित आधार को एक मंच पर लाने की कोशिश दोनों नेता कर रहे हैं।

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकता है। यहां दलित-मुस्लिम, पिछड़े और किसान वर्ग का राजनीतिक प्रभाव लंबे समय से चुनावी समीकरणों का अहम हिस्सा रहा है। ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक मुद्दों पर केंद्रित रहा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने दलित अधिकारों, सामाजिक न्याय और बहुजन राजनीति के मुद्दों पर अपनी पहचान बनाई है।

ओवैसी-चंद्रशेखर का साथ आना पश्चिमी यूपी में सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से राजनीतिक मंच देने की कोशिश माना जा रहा है। वेस्ट यूपी में अभी तक ओवैसी और आजाद की पार्टी का सियासी प्रदर्शन बहुत प्रभावी नहीं रहा है। अब दोनों एक मंच पर साथ आए हैं तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों मिलकर बसपा और सपा-कांग्रेस गठबंधन के वोट बैंक पर कितनी सेंधमारी कर पाते हैं।

सहारनपुर से शुरू हुआ चंद्रशेखर का सफर, अब पूरे यूपी पर निगाह चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सहारनपुर जिले का शब्बीरपुर रहा है। 2017 में शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद भीम आर्मी के माध्यम से चंद्रशेखर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। इसके बाद उन्होंने दलित युवाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। आंदोलन से शुरू हुआ उनका सफर आज संसद तक पहुंच चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत ने उनकी राजनीतिक हैसियत को नया आयाम दिया। अब ओवैसी के साथ गठबंधन के जरिए वह अपनी राजनीति को पश्चिमी यूपी से आगे प्रदेशव्यापी स्तर पर विस्तार देने की तैयारी में हैं।

गठबंधन के लिए अहम रहेगा सहारनपुर मंडल सहारनपुर मंडल इस गठबंधन के लिए स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में दलित-मुस्लिम आबादी के साथ किसान राजनीति, ग्रामीण समीकरण और स्थानीय जातीय नेतृत्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। सहारनपुर में चंद्रशेखर की पुरानी राजनीतिक पहचान और भीम आर्मी से जुड़ा सामाजिक नेटवर्क अहम भूमिका निभा सकता है। मुजफ्फरनगर और शामली में किसान आंदोलन की विरासत, जाट राजनीति, मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका और दलित समुदाय का स्थानीय प्रतिनिधित्व अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहेगा।

मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा मंडल में रहेगी दावेदारी मेरठ से सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर तक सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की नजर रहेगी। अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, बरेली और रुहेलखंड के जिलों में भी दलित-मुस्लिम समीकरण, बहुजन राजनीति गठबंधन की राजनीतिक रणनीति के प्रमुख केंद्र होंगे।

मेरठ की कई सीटों पर बिगाड़ेगा समीकरण पश्चिमी यूपी में राजनीति का केंद्र माने जाने वाले मेरठ में कई सीटों पर यह गठबंधन समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिज्ञों की मानें तो तीसरे मोर्चे के रूप में इस गठबंधन से इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। मेरठ में पहले से ही दोनों दलों ने चुनाव की व्यापक तैयारी कर रखी है। आजाद समाज पार्टी ने मेरठ में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर रखे हैं। इनमें किठौर विधानसभा सीट से बाबर चौहान खरदौनी, कैंट विधानसभा सीट से संजीव पाल, शहर सीट से बदर अली शामिल हैं।

इधर, एआईएमआईएम की ओर से दक्षिण विधानसभा सीट पर हाजी रईसुद्दीन सैफी और दिलशाद सैफी आवेदन कर चुके हैं। शहर सीट से कई दावेदार हैं। पहले जहां दोनों पार्टियों के नेता अलग-अलग तैयारियों में जुटे थे, वहीं अब गठबंधन से एकजुट होंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों दल चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन गुरुवार को दोनों ने तीसरे मोर्चे का गठनकर सभी कयासों को खत्म कर दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन खेमे में हलचल तेज हो गई है।

नगीना लोकसभा सीट की पांचों विधानसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर को मिली थी बढ़त नगीना से संसद पहुंचे चन्द्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सियासी जुगलबंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा को तेज कर कर दिया है। इस गठबंधन की सबसे अहम राजनीतिक प्रयोगशाला बिजनौर और नगीना लोकसभा क्षेत्र हो सकते हैं।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में चन्द्रशेखर ने नगीना में 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर भाजपा प्रत्याशी को डेढ़ लाख से अधिक मतों से पराजित किया था। खास बात यह रही कि नगीना लोकसभा क्षेत्र की पांचों विधानसभा सीटों पर उन्हें बढ़त मिली थी। पांचों विधानसभा सीटों पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के मुकाबले ज्यादा वोट हासिल किए थे।

पांच में से तीन सीटों पर हैं सपा विधयाक वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में नजीबाबाद, नगीना और नूरपुर में सपा के विधायक चुने गए थे, जबकि नहटौर और धामपुर में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में चन्द्रशेखर पांचों क्षेत्रों में आगे रहे।

सभी दलों के बदल सकते हैं समीकरण गठबंधन का असर केवल सपा-कांग्रेस और बसपा तक सीमित नहीं रहेगा। यदि दोनों दल अपने समर्थकों को एक मंच पर लाने में सफल होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। भाजपा के लिए भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि गठबंधन किन सीटों पर प्रत्याशी उतारता है और स्थानीय स्तर पर उसका संगठन कितना सक्रिय होता है। सीटों का बंटवारा, प्रत्याशियों का चयन और स्थानीय नेताओं की स्वीकार्यता इस गठबंधन की राजनीतिक दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण पहलू होंगे।

बुलंदशहर में उपचुनाव में ताकत दिखा चुकी है आसपा बुलंदशहर। आजाद समाज पार्टी ने वर्ष 2020 में बुलंदशहर सदर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। आसपा के प्रत्याशी ने तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी से भी अधिक वोट प्राप्त किए थे। बुलंदशहर सदर सीट से तत्कालीन भाजपा विधायक वीरेन्द्र सिंह सिरोही का बीमारी के चलते वर्ष 2020 में निधन हो गया था।