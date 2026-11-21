असदुद्दीन ओवैसी आज नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर आज लंच करेंगे। दोपहर करीब ढाई बजे होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। ओवैसी सहारनपुर पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, मस्जिद प्रकरण को लेकर डीएम से मुलाकात कर सकते हैं।

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र छुटमलपुर बनने जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आवास पर भोज में शामिल होंगे। दोपहर करीब ढाई बजे होने वाले इस लंच कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। ओवैसी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों दल सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के तहत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक साझेदारी को लेकर साथ आए हैं।

कार्यक्रम के अनुसार ओवैसी सहारनपुर पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहां चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहेंगे और दोनों नेता मस्जिद प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं। इस संयुक्त मुलाकात और उसके एजेंडे की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ओवैसी छुटमलपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद के आवास पर पहुंचेंगे, जहां दोनों नेता साथ में भोजन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित महारैली से पहले हो रही है।

छुटमलपुर की टेबल से लखनऊ के मंच तक छुटमलपुर में होने वाली मुलाकात को केवल दो नेताओं के व्यक्तिगत मेल-मिलाप के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की भी अहम भूमिका है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। सहारनपुर की बात करें तो यह क्षेत्र कभी बसपा की मजबूत राजनीतिक जमीन रहा है।

मायावती का हरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना और जिले में बसपा का पुराना चुनावी प्रदर्शन इस राजनीतिक विरासत को दर्शाता है। अब चंद्रशेखर और ओवैसी का एक साथ आना इस परंपरागत राजनीतिक जमीन पर नए समीकरणों की चर्चा को हवा दे रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण भी आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्श है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के सामने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की भी चुनौती होगी।