आज चंद्रशेखर के घर लंच करेंगे ओवैसी, लखनऊ महारैली से पहले मुलाकात, सियासी हलचल तेज
असदुद्दीन ओवैसी आज नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के आवास पर आज लंच करेंगे। दोपहर करीब ढाई बजे होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। ओवैसी सहारनपुर पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, मस्जिद प्रकरण को लेकर डीएम से मुलाकात कर सकते हैं।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र छुटमलपुर बनने जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आवास पर भोज में शामिल होंगे। दोपहर करीब ढाई बजे होने वाले इस लंच कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। ओवैसी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों दल सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के तहत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक साझेदारी को लेकर साथ आए हैं।
कार्यक्रम के अनुसार ओवैसी सहारनपुर पहुंचकर पहले कलेक्ट्रेट जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहां चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहेंगे और दोनों नेता मस्जिद प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं। इस संयुक्त मुलाकात और उसके एजेंडे की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ओवैसी छुटमलपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद के आवास पर पहुंचेंगे, जहां दोनों नेता साथ में भोजन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित महारैली से पहले हो रही है।
छुटमलपुर की टेबल से लखनऊ के मंच तक
छुटमलपुर में होने वाली मुलाकात को केवल दो नेताओं के व्यक्तिगत मेल-मिलाप के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की भी अहम भूमिका है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। सहारनपुर की बात करें तो यह क्षेत्र कभी बसपा की मजबूत राजनीतिक जमीन रहा है।
मायावती का हरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना और जिले में बसपा का पुराना चुनावी प्रदर्शन इस राजनीतिक विरासत को दर्शाता है। अब चंद्रशेखर और ओवैसी का एक साथ आना इस परंपरागत राजनीतिक जमीन पर नए समीकरणों की चर्चा को हवा दे रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण भी आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक विमर्श है। ऐसे में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के सामने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की भी चुनौती होगी।
पहले योगी फिर मोदी को हटाएंगे
इससे पहले मेरठ में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रदेश और देश से भाजपा को सिर्फ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ही हटा सकता है। भाजपा को हटाने के लिए मोर्चे में सपा और कांग्रेस का स्वागत है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा कि वे हार मान चुके हैं। दलों का ही नहीं बल्कि दिलों का हुआ गठबंधन पहले यूपी से 2027 में योगी आदित्यनाथ को, फिर 2029 में दिल्ली से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाएगा। यूपी में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाकर कानून का राज कायम करेंगे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें