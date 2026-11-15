अब ओवैसी ने बताया PDA का नया मतलब- पलट दिया अखिलेश, राम मंदिर जाने पर भी कसा तंज

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम का वक्त बचा है। इसी को देखते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (ASP) ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम से गठबंधन बनाया है।

मेरठ की रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या वे कभी उन जगहों पर गए हैं जहां मस्जिदें और मदरसे तोड़े गए?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या राम मंदिर दौरे को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को तीखा हमला बोला है। मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव उस जगह जा रहे हैं, जहां मुसलमानों ने 400 साल तक नमाज अदा की थी। उनका इशारा 1992 में ढहाई गई बाबरी मस्जिद की तरफ था।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम का वक्त बचा है। इसी को देखते हुए ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (ASP) ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम से गठबंधन बनाया है। मेरठ की यह रैली इस नए मुस्लिम-दलित गठबंधन का पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन थी। यह मोर्चा खुद को सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन (NDA) और विपक्षी सपा-कांग्रेस के एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है।

अयोध्या दौरे और 'पीडीए' नारे पर ओवैसी का तंज अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश का स्वागत है, लेकिन उन्हें पहले राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। योगी का इशारा 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी की तरफ था, जब अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री थे।

मेरठ की रैली में ओवैसी ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या वे कभी उन जगहों पर गए हैं जहां मस्जिदें और मदरसे तोड़े गए? उन्होंने सपा के 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे की भी खिल्ली उड़ाई। ओवैसी ने कहा, "अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इसका असली मतलब है 'पलट दिया अखिलेश'।"

मुजफ्फरनगर दंगों और हाशिमपुरा कांड की दिलाई याद पश्चिमी यूपी की नब्ज टटोलते हुए ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सपा को घेरा। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब मुजफ्फरनगर में कत्लेआम हुआ और 50,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ओवैसी ने आरोप लगाया कि उस वक्त सपा के पास 47 मुस्लिम विधायक थे, फिर भी कुछ नहीं किया गया और अखिलेश सैफई में नाच-गाना देख रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बाद में सपा सरकार ने राहत शिविरों पर भी बुलडोजर चलवा दिया था।

ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस भी रही। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने 22 मई 1987 के मेरठ के हाशिमपुरा कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "इसी मेरठ में 42 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी। अपने बुजुर्गों से इसके बारे में पूछिएगा।"

'हमने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, हमारे दिल मिल गए हैं' अखिलेश यादव की इस अपील को भी ओवैसी ने खारिज कर दिया कि दलित और मुसलमान उसी पार्टी को वोट दें जो भाजपा को हरा सके। उन्होंने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या सपा 2014, 2017, 2019 या 2022 में भाजपा को हरा पाई थी? बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि "मूंछ और दाढ़ी वालों" का यह गठबंधन "सफाचट सिर और क्लीन शेव वालों" को भारी पड़ेगा।

नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को मोर्चे का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए ओवैसी ने ऐलान किया कि अब वे किसी राजनीतिक दल के सामने न सिर झुकाएंगे, न भीख मांगेंगे और न ही किसी के लिए दरी बिछाएंगे। चंद्रशेखर के साथ हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि हमारे दिल मिल गए हैं।"

एनकाउंटर, किसानों की कर्जमाफी और 403 सीटों का प्लान कानून-व्यवस्था और एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए ओवैसी ने एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि देश में हुए करीब 670 हेट स्पीच में से 75 फीसदी अकेले यूपी में हुए हैं। उन्होंने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लेकिन साथ ही उन्होंने विकास दुबे, सुमित गुर्जर और पुष्पेंद्र यादव का नाम लेकर यह जताने की कोशिश की कि उनकी पार्टी हर 'फर्जी एनकाउंटर' के खिलाफ है। उन्होंने कहा, "अब बंदूक का नहीं, कानून का राज चलेगा और खाकी वर्दी की जवाबदेही तय होगी।"

पश्चिमी यूपी के किसानों और स्थानीय लोगों को लुभाने के लिए ओवैसी ने सरकार बनने पर किसानों की कर्जमाफी, गन्ने का भाव बढ़ाने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का वादा भी किया। इसके अलावा उन्होंने 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी की वह लड़ाई रमजान के महीने में लड़ी गई थी, और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी रमजान के पवित्र महीने में ही पड़ सकते हैं।