अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा; रामपुर में ओवैसी का अखिलेश पर कसा तंज

असदुद्दीन ओवैसी ने रामपुर में अखिलेश और पीडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि नेता बनेगा, विधायक और सांसद बनेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और सियासी ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होने की अपील की।

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि नेता बनेगा, विधायक और सांसद बनेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और सियासी ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होने की अपील की। रविवार रात साढ़े सात बजे नगर पालिका के मंसब अली स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जनसभा में ओवैसी ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को अपना नेता खुद चुनना होगा। विरोधी चाहते हैं कि अब्दुल नेता न बने और दरी बिछाने तक सीमित रहे।

ओवैसी ने कहा कि समाज की सियासी मजबूती के लिए लोगों को आगे आना होगा। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर बूथ पर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि वह खुद नेता बनने नहीं, बल्कि लोगों को नेता बनाने आए हैं। इत्तेहाद मजबूत होगा तो कामयाबी मिलेगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या आने वाली नस्लें भी गरीबी में रहेंगी और बीड़ी बनाती रहेंगी, या तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगी। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार और तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनकी पार्टी चाहती है कि हर हकदार को उसका हक मिले।

ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसका मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दलित और आदिवासी भी कमजोर वर्गों में शामिल हैं। कमजोरों को इंसाफ मिलेगा, तभी भारत मजबूत बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर तबकों को और कमजोर किया जा रहा है तथा उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया है।

जनसभा में ओवैसी ने लोगों से अपने माता-पिता का ख्याल रखने और नेक इंसान बनने की अपील भी की। उन्होंने लोगों से सियासी एकता मजबूत करने और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया।

बंगाल की घटना पर सरकार को घेरा जनसभा से पहले ओवैसी ने एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत की। पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल में हुई दुर्घटना को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दुर्घटना के लिए सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो वे चुप नहीं बैठ सकते।

2027 के चुनाव की तैयारी का दावा रामपुर में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है। रामपुर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें सभी समाज के लोगों का समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी को अलग करने वाली नहीं है।