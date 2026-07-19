Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सपा के गढ़ में सियासी सरगर्मी बढ़ाएंगे ओवैसी, 25 को एक और जनसभा, मुस्लिम समाज को देंगे बड़ा संदेश

By Dinesh Rathour
मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता
Follow us on Google News
share

2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देख्ते हुए भाजपा, सपा और कांग्रेस की सक्रियता के बाद अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी भी इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने सपा के गढ़ में एक बड़ी जनसभा की घोषणा की है।  

सपा के गढ़ में सियासी सरगर्मी बढ़ाएंगे ओवैसी, 25 को एक और जनसभा, मुस्लिम समाज को देंगे बड़ा संदेश

Asaduddin Owaisi: यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहते। भाजपा सपा, कांग्रेस की सक्रियता के साथ ही एआईएमआईएम के मुखिया अब सपा के गढ़ में सियासत गरमाएंगे। पच्चीस जुलाई को उनकी जनसभा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। यह एक साधारण जनसभा भर नहीं है बल्कि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ओवैसी की तकरीर का दूरगामी संदेश होगा। इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।

मुरादाबाद मंडल सपा का गढ़ है पर आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया कई मुद्दों पर यहां मुखर होंगे। मुख्य रूप से रामपुर में पूर्व मंत्री आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर वह खुल कर बोलेंगे यह तय माना जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर हालिया बयान में कहा कि ‘यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं बल्कि मुस्लिम समाज की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा है।’ मुरादाबाद की धरती से वह मुस्लिम समाज को एक बड़ा संदेश देंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी में भाजपा का अयोध्या फार्मूला फेल, मुसलमान फार्मूला शुरू: ओवैसी

संभल और मुरादाबाद के मुद्दों को उठाएंगे ओवैसी

माना जा रहा है कि ओवैसी मंडल के संभल और मुरादाबाद के कुछ मुद्दों पर अपने समाज के बीच अपनी बात रखेंगे। वह भी ऐसे समय में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल में ही मंडल और आसपास के जिलों में जनसभाएं हुई हैं जिसमें सीएम जो भी बोले हैं उस पर भी ओवैसी जवाबी हमले कर सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज की एकजुटता के साथ वह उनके हितैषी कहे जाने वाले दलों से भी वह इसी मंच से सीधे सवाल दाग सकते हैं। मुरादाबाद में रामगंगा किनारे ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मैदान में 25 जुलाई को शाम पांच बजे से होने वाली इस जनसभा को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ये भी पढ़ें:संसद में वांगचुक का मुद्दा उठाएगा विपक्ष, जमावड़े पर पुलिस मुस्तैद; सुरक्षा कड़ी

आयोजक बोले भारी तादात में जनसभा में लोग जुटेंगे

कार्यक्रम संयोजक एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव एवं पूर्व प्रत्याशी मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र वकी रशीद कहते हैं कि ‘मजलिस के इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली है बैरिस्ट साहब की तकरीर सुनने के लिए लोग बेताब हैं।’ उन्होंने कहा कि जनसभा में जामा मस्जिद पार्क का मैदान छोड़ा पड़ जाएगा इतने लोग उमड़ेंगे। वकी रशीद ईदगाह में एनआरसी का धरना लगाने में चर्चा में आए थे उन्हें इस कार्यक्रम की कमान सौंपी गई है। पार्टी स्तर से समाज के बीच में संदेश पहुंचाया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Asaduddin Owaisi Asaduddin Owaisi News Moradabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।