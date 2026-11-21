राजनीतिक गलियारों में इस नई जंग की शुरुआत आजम खान के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है'।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की बिसात बिछने के साथ ही राज्य की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक- लगभग 20 फीसदी मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक रैलियां कर रहे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अब रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान से सीधी राजनीतिक चुनौती मिल रही है। जेल से रिहा होने के तुरंत बाद आजम खान ने जिस तरह ओवैसी पर निशाना साधा है, उसने अल्पसंख्यक मतदाताओं के रुख को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

'हैदराबादी बिरयानी' बनाम 'मुरादाबादी पुलाव' राजनीतिक गलियारों में इस नई जंग की शुरुआत आजम खान के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने ओवैसी का नाम लिए बिना कहा कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है'। इसके साथ ही आजम ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि वे बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं, और केवल दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता। जेल में रहने के दौरान ओवैसी की ओर से की गई दुआओं पर भी आजम ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनका घर चार कदम की दूरी पर था और वे उनके परिवार की खैरियत ले सकते थे।

इस पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि 'बाज लोगों के लिए खाना प्राथमिकता हो सकता है, लेकिन उनके लिए खाना प्राथमिकता नहीं है; वे जिंदा रहने के लिए खाते हैं, न कि खाने के लिए जिंदा रहते हैं'। ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए तत्कालीन सपा सरकार और नेतृत्व पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्षी दल मुसलमानों को केवल भाजपा का डर दिखाकर वोट हासिल करते हैं, जबकि वास्तविक हिस्सेदारी नहीं देते।

दो नेताओं के अलग-अलग सियासी मॉडल और ताकत विश्लेषकों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के सामने दो अलग-अलग राजनीतिक विकल्प और कार्यशैली मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का मुख्य आधार स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व और 'अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा' जैसे नारों के जरिए राजनीतिक भागीदारी की मांग है। ओवैसी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाकर दलित और मुस्लिम मतदाताओं का नया समीकरण तैयार करने का प्रयास किया है। उनकी सभाओं में मुस्लिम युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी जाती है।

दूसरी ओर, आजम खान की सबसे बड़ी ताकत उनका कई दशकों का राजनीतिक अनुभव, रामपुर से 10 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड और समाजवादी पार्टी का मजबूत बूथ स्तर का संगठनात्मक नेटवर्क है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली जैसे जिलों की लगभग 25 से 30 विधानसभा सीटों पर आजम खान का पारंपरिक प्रभाव माना जाता है। सपा नेतृत्व को उम्मीद है कि आजम खान की सक्रियता से न केवल पार्टी का कैडर फिर से एकजुट होगा, बल्कि नाराज मुस्लिम मतदाताओं को दूसरे खेमे में जाने से रोका जा सकेगा।

चुनौतियां और चुनावी समीकरणों पर असर हालांकि, दोनों ही नेताओं के सामने अपनी-अपनी राजनीतिक सीमाएं और चुनौतियां हैं। असदुद्दीन ओवैसी के सामने उत्तर प्रदेश में सीमित संगठनात्मक ढांचे, पिछले चुनावों में सीटों की शून्य संख्या और विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जाने वाले 'वोट काटने वाली पार्टी' के आरोपों से पार पाने की चुनौती है। वहीं, आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उन पर लंबित कानूनी मामले, स्वास्थ्य कारण और उनका प्रभाव मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी तक सीमित होना सपा के लिए विचारणीय पहलू हैं।