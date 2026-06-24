मोहन यादव पर अखिलेश के सपोर्ट से ओवैसी भड़के, पूछा-मुसलमानों के लिए कहां चली जाती है हमदर्दी?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अखिलेश के सपोर्ट से ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टकर अखिलेश पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने पूछा है कि पूछा-मुसलमानों के लिए कहां चली जाती है हमदर्दी?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सपोर्ट में बोलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निशाने आ गए हैं। मोहन यादव के बचाव पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टकर अखिलेश पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल किया कि मुसलमानों के लिए कहां चली जाती है हमदर्दी? ओवैसी ने कहा कि मोहनजी के सम्मान में, अखिलेश भैया मैदान में एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है। अखिलेश उनके लिए कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी है। सपा का "समाजवाद" असल में यादव समाजवाद है।

मोहन यादव के बचाव में अखिलेश क्या बोले इससे पहले लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पक्ष में बचाव किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ साजिश की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह पहले रियल स्टेट का कारोबार करते थे। सपा चीफ अखिलेश ने दावा किया कि मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पद से हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में तीन मुख्यमंत्री को हटाने की तैयारी है।

मोहन यादव का कांग्रेस का हमला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जमीन की खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर न्यायिक जांच की मांग दोहराते हुए बुधवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या और उज्जैन में हो रही ''लूट'' पर चुप क्यों हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि ''जमीन घोटाले'' की स्वतंत्र जांच के लिए जरूरी है कि मोहन यादव को पद से हटाया जाए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 'अयोध्या, उज्जैन तो झांकी' हैं, काशी-मथुरा बाकी हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि इन स्थानों पर भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के लोग लूट की तैयारी कर रहे हैं।