मोहन यादव पर अखिलेश के सपोर्ट से ओवैसी भड़के, पूछा-मुसलमानों के लिए कहां चली जाती है हमदर्दी?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अखिलेश के सपोर्ट से ओवैसी भड़क गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टकर अखिलेश पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने पूछा है कि पूछा-मुसलमानों के लिए कहां चली जाती है हमदर्दी?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सपोर्ट में बोलकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के निशाने आ गए हैं। मोहन यादव के बचाव पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टकर अखिलेश पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल किया कि मुसलमानों के लिए कहां चली जाती है हमदर्दी? ओवैसी ने कहा कि मोहनजी के सम्मान में, अखिलेश भैया मैदान में एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है। अखिलेश उनके लिए कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी है। सपा का "समाजवाद" असल में यादव समाजवाद है।
मोहन यादव के बचाव में अखिलेश क्या बोले
इससे पहले लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव के पक्ष में बचाव किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ साजिश की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वह पहले रियल स्टेट का कारोबार करते थे। सपा चीफ अखिलेश ने दावा किया कि मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पद से हटाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में तीन मुख्यमंत्री को हटाने की तैयारी है।
मोहन यादव का कांग्रेस का हमला
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जमीन की खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर न्यायिक जांच की मांग दोहराते हुए बुधवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या और उज्जैन में हो रही ''लूट'' पर चुप क्यों हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि ''जमीन घोटाले'' की स्वतंत्र जांच के लिए जरूरी है कि मोहन यादव को पद से हटाया जाए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 'अयोध्या, उज्जैन तो झांकी' हैं, काशी-मथुरा बाकी हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि इन स्थानों पर भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के लोग लूट की तैयारी कर रहे हैं।
खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि उज्जैन और अयोध्या से देश ही नहीं, बल्कि विदेश के लोगों की भी आस्था जुड़ी है। इन तीर्थ स्थलों से पैसा लूटना आस्थावान लोगों की पीठ में खंजर घोंपने जैसा है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को है और उससे जुड़ी फाइलें उनसे होकर गुजरती हैं इसलिए वह अपनी कलम की ताकत से हेरफेर कर सकते हैं। ऐसे में मोहन यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर उज्जैन में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली।''
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें