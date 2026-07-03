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पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत दिखाएंगे ओवैसी, 18 जुलाई को सहारनपुर में शक्ति प्रदर्शन

Dinesh Rathour सहारनपुर
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यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी छोटे-बड़े दलों ने उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनें तलाशनी शुरू कर दी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी 18 जुलाई को सहारनपुर में जनसभा भी प्रस्तावित है।

पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत दिखाएंगे ओवैसी, 18 जुलाई को सहारनपुर में शक्ति प्रदर्शन

UP Assembly Election: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी छोटे-बड़े सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब 18 जुलाई को सहारनपुर में उनकी प्रस्तावित जनसभा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

एआईएमआईएम की ओर से जनसभा के लिए सभा स्थल तय करने, प्रशासनिक अनुमति लेने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कवायद जारी है। पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकों और संपर्क अभियान में जुटे हैं। सहारनपुर की सभा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले 29 जून को बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी जनसभा कर चुके हैं।

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25 जुलाई को मुरादाबाद जनसभा की तैयारी

अब 18 जुलाई को सहारनपुर और इसके बाद 25 जुलाई को मुरादाबाद में भी उनकी प्रस्तावित जनसभा की तैयारियां चल रही हैं। लगातार मुस्लिम बहुल जिलों में सभाओं के जरिए पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर में प्रस्तावित जनसभा को लेकर स्थानीय संगठन सक्रिय हो गया है। पदाधिकारी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के साथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने में लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार हो रही इन राजनीतिक गतिविधियों से चुनावी माहौल में नई हलचल दिखाई देने लगी है।

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तीन जनसभाओं से पश्चिमी यूपी पर फोकस

एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी सक्रियता बढ़ा दी है। 29 जून को बिजनौर में जनसभा के बाद 18 जुलाई को सहारनपुर और 25 जुलाई को मुरादाबाद में प्रस्तावित सभाओं के जरिए पार्टी क्षेत्र में अपना संगठन और जनाधार मजबूत करने की तैयारी में जुटी है।

बिजनौर रैली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ओवैसी ने किया था ऐलान

अभी हाल ही में बिजनौर में आयोजित रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नजीबाबाद में आयोजित पैगाम-ए-इत्तेहाद कार्यक्रम में ओवैसी ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, भारत के कोने-कोने में मुसलमान नेता बनें और वह बनेगा भी क्योंकि भाजपा मुसलमानों को टिकट कभी नहीं देती है और देती है तो सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। उन्होंने कहा, मजलिस हिंदुस्तान को एक ऐसी सरकार देना चाहती है जो किसी धर्म और जाति को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसान को इंसाफ देने के लिए होगी। उन्होंने कहा, सरकार और मुख्य विपक्षी दल ने मुसलमान, पीड़ितों, वंचित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव किया है। दोनों ने मिलकर इन्हें राजनीतिक अछूत बना दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ओवैसी ने लोगों के बीच पार्टी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया।

‘एआईएमआईएम के पश्चिमी यूपी अध्यक्ष महताब चौहान का कहना है कि 18 जुलाई को सहारनपुर में होने वाली जनसभा की तैयारियां चल रही हैं। सभा स्थल, प्रशासनिक अनुमति और संगठनात्मक व्यवस्थाओं पर पार्टी पदाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान जारी है।’

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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