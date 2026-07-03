पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत दिखाएंगे ओवैसी, 18 जुलाई को सहारनपुर में शक्ति प्रदर्शन

यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी छोटे-बड़े दलों ने उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनें तलाशनी शुरू कर दी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी 18 जुलाई को सहारनपुर में जनसभा भी प्रस्तावित है।

UP Assembly Election: यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी छोटे-बड़े सियासी दल पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चुनावी हलचल तेज होती नजर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब 18 जुलाई को सहारनपुर में उनकी प्रस्तावित जनसभा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

एआईएमआईएम की ओर से जनसभा के लिए सभा स्थल तय करने, प्रशासनिक अनुमति लेने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कवायद जारी है। पार्टी पदाधिकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकों और संपर्क अभियान में जुटे हैं। सहारनपुर की सभा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले 29 जून को बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी जनसभा कर चुके हैं।

25 जुलाई को मुरादाबाद जनसभा की तैयारी अब 18 जुलाई को सहारनपुर और इसके बाद 25 जुलाई को मुरादाबाद में भी उनकी प्रस्तावित जनसभा की तैयारियां चल रही हैं। लगातार मुस्लिम बहुल जिलों में सभाओं के जरिए पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सहारनपुर में प्रस्तावित जनसभा को लेकर स्थानीय संगठन सक्रिय हो गया है। पदाधिकारी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के साथ कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने में लगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार हो रही इन राजनीतिक गतिविधियों से चुनावी माहौल में नई हलचल दिखाई देने लगी है।

तीन जनसभाओं से पश्चिमी यूपी पर फोकस एआईएमआईएम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी सक्रियता बढ़ा दी है। 29 जून को बिजनौर में जनसभा के बाद 18 जुलाई को सहारनपुर और 25 जुलाई को मुरादाबाद में प्रस्तावित सभाओं के जरिए पार्टी क्षेत्र में अपना संगठन और जनाधार मजबूत करने की तैयारी में जुटी है।

बिजनौर रैली में विधानसभा चुनाव लड़ने का ओवैसी ने किया था ऐलान अभी हाल ही में बिजनौर में आयोजित रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नजीबाबाद में आयोजित पैगाम-ए-इत्तेहाद कार्यक्रम में ओवैसी ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, भारत के कोने-कोने में मुसलमान नेता बनें और वह बनेगा भी क्योंकि भाजपा मुसलमानों को टिकट कभी नहीं देती है और देती है तो सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। उन्होंने कहा, मजलिस हिंदुस्तान को एक ऐसी सरकार देना चाहती है जो किसी धर्म और जाति को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसान को इंसाफ देने के लिए होगी। उन्होंने कहा, सरकार और मुख्य विपक्षी दल ने मुसलमान, पीड़ितों, वंचित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव किया है। दोनों ने मिलकर इन्हें राजनीतिक अछूत बना दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ओवैसी ने लोगों के बीच पार्टी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया।