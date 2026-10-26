अखिलेश यादव की राह में रोड़े बिछा सकते हैं ओवैसी, चंद्रशेखर के साथ तीसरे मोर्चे की तैयारी

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बाद एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश तेज की है।

विनोद पांडेय लखनऊ। यूपी विधान सभा चुनाव तैयारी में जुटी एआईएमआईएम सपा की राह में रोड़े बिछा सकती है। पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर सपा ही है। अपनी सभाओं में वह लगातार समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर ही हमलावर हैं। इस बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ तीसरे मोर्चे की चर्चा भी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद होने पर चंद्रशेखर औऱ कुछ छोटे दलों के साथ वह तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी ने मोर्चा बनाया था। दो दिन पहले ओवैसी के साथ वायरल एक वीडियो से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को बल भी मिला है। एआईएमआईएम की बढ़ी सक्रियता पर सपा की भी नजर है।

एआईएमआईएम की नजरें यूपी की उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसी रणनीति के तहत यूपी के दौरे तेज किए हैं। उन्होंने बहराइच की मटेरा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को प्रत्याशी घोषित कर चुनावी अभियान का आगाज किया था। यह सीट सपा के प्रभाव वाली मानी जाती है। श्रावस्ती की भिनगा सीट से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

11 अक्तूबर को आजमगढ़ के बाद 18 को रामपुर में सभा कर मुस्लिम मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश की। इन सभाओं में ओवैसी के केंद्र बिंदु में सपा ही रही। रामपुर में आजम की तारीफ की और सपा मुखिया को निशाने पर लिया। ओवैसी के सवाल उठाए जाने के बाद सपा अध्यक्ष ने जेल में आजम खान और बाद में उनके परिवार से मुलाकात कर जवाब देने की कोशिश की। रविवार को ही शामली में सभा कर अखिलेश यादव के इशारों में किए गए हमले का जवाब भी दिया।

सफलता दोहराने की तैयारी ओवैसी की पार्टी ने निकाय चुनाव में पांच नगर पालिका चेयरमैन और 83 सभासद/पार्षद जीते थे। पार्टी निकाय चुनाव की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रही है। संभल और सिकंदराऊ में पार्टी उम्मीदवार भारी मतों से जीते थे। पार्टी की कोशिश निकाय चुनाव के परिणाम को विधानसभा चुनाव में दोहराने की है। फोकस कानपुर की सीसामऊ, कैंट, प्रयागराज में पश्चिम, सहारनपुर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ कैंट जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर है। इससे पहले पार्टी ने संगठन स्तर पर भी काम किया। बूथ स्तर पर पार्टी का कॉडर तैयार करने का काम चल रहा है। पार्टी छोटे दलों को भी एकजुट करने की कोशिश में है।

वीडियो से बढ़ी तीसरे मोर्चे की संभावना दो दिन पहले सपा ने एक वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा कि देखिए अपने-अपने समाज का वोट बेचने वालों को कैसे हिस्सेदारी बांट रहे हैं। इस वी़डियों में असदुद्दीन ओवैसी, सुभासपा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर तथा आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर रावण के साथ दिख रहे हैं। जवाब में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने लिखा कि पूरी सपा बीजेपी की है। फिलहाल, इस वीडियो ने असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की संभावनाओं को हवा दी है। एआईएमआईएम ने 15 दिन पहले यूपी चुनाव में तीसरे मोर्चे के गठन को हवा दी थी।

40 से 45 सीटों पर लड़ सकती है एआईएमआईएम चंद्रशेखर से गठबंधन होता है तो ओवैसी यूपी में 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी और कुछ छोटे दल लड़ सकते हैं। दोनों दलों की नजर यूपी में दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करना है। यूपी में दलित आबादी लगभग 21 प्रतिशत और मुस्लिम करीब 19 प्रतिशत मानी जाती है।