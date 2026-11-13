यूपी चुनाव: ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन, बीजेपी को कैसे होगा फायदा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन कर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा? मुस्लिम-दलित वोटों के नए समीकरण से सपा और बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक मोर्चे की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने गुरुवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के गठन की घोषणा की।

चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन को तीसरा मोर्चा मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि यह वंचित, शोषित और समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को मजबूत राजनीतिक मंच देने की पहल है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों को भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साथ आने का न्योता दिया।

हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस गठबंधन का स्वागत तो किया, लेकिन अपनी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को सबसे बड़ा विकल्प बताया। वहीं, बीजेपी नेताओं का मानना है कि इस गठबंधन से विपक्षी वोटों में बिखराव हो सकता है, जिसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलेगा।

26 नवंबर की रैली के बाद सीटों का बंटवारा ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) 26 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ी जनसभा करने वाली हैं। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। सीटों के बंटवारे का ऐलान इस रैली के बाद होने की संभावना है।

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि स्थानीय जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सीटों की अदला-बदली भी हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस गठबंधन को केवल तीसरे मोर्चे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘लोग इसे तीसरा मोर्चा कह रहे हैं, लेकिन यह तीसरा मोर्चा नहीं, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है। अगर इसकी गहराई को समझेंगे तो पता चलेगा कि यह पहला मोर्चा है।’’ ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का प्रमुख और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।

अखिलेश बोले- पीडीए से बड़ा कोई विकल्प नहीं नए गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोर्चे के गठन का स्वागत किया, लेकिन कहा कि असली सफलता तभी मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा। अखिलेश यादव के मुताबिक, अगर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ वास्तव में एकजुट होते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी के वोटों में 2 से 3 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। इससे बीजेपी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। हालांकि, उन्होंने गठबंधन की वास्तविक मंशा पर भी सवाल उठाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में अखिलेश ने कहा कि जनता उन लोगों को समझती है, जिनका मकसद सिर्फ बयानबाजी के जरिए राजनीतिक चर्चा में बने रहना है। उन्होंने कहा कि ऐसे मोर्चे तभी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जब उनका उद्देश्य अपने समुदाय के कल्याण के लिए काम करना हो, न कि किसी तीसरे पक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाना। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली बनता है तो मतदाता उसे चुनाव में सबक सिखा सकते हैं।

मुस्लिम-दलित वोटों पर नजर, सपा की बढ़ सकती है चुनौती सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की रणनीति में दलित और मुस्लिम समुदाय के साथ ओबीसी तथा दूसरे वंचित वर्गों को जोड़ने की कोशिश शामिल है। उत्तर प्रदेश की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत है। गठबंधन को उम्मीद है कि इन दोनों समुदायों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे हाशिये के समुदायों का समर्थन भी मिल सकता है।

हालांकि, इस नए मोर्चे की सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती बन सकती है। सपा पहले से ही अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के सामने 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सफलता का उदाहरण भी है। एआईएमआईएम के एक नेता के मुताबिक, उस समय दलित और मुस्लिम वोटों के एकजुट होने के साथ ओबीसी और ब्राह्मणों का समर्थन मिलने से बसपा ने सरकार बनाई थी।

एआईएमआईएम नेता का दावा है कि अगर दलित और मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा एक साथ आता है तो ओबीसी का समर्थन भी मिल सकता है और गठबंधन सत्ता तक पहुंच सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होने पर भी यह मोर्चा सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा के वोटों को प्रभावित कर सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सपा प्रवक्ता फैजान किदवई ने इस गठबंधन को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लोगों ने अखिलेश यादव का समर्थन करने का मन बना लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी की बीजेपी के साथ समझ है।

कांग्रेस की नजर, बोली- गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने इस गठबंधन को महज चुनाव से पहले बना एक और राजनीतिक मोर्चा मानकर खारिज करने से इनकार किया। उनका कहना था कि पार्टी चंद्रशेखर आजाद की रैलियों पर करीब से नजर रख रही है। ओवैसी जहां इंडिया गठबंधन के दलों पर मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं आजाद की रैलियों में भीड़ जुट रही है।

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने भी गठबंधन को लोकतांत्रिक अधिकार बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को गठबंधन बनाने की आजादी है। उनकी पार्टी हालात का आकलन कर अपनी रणनीति के अनुसार काम करेगी।

बीजेपी को कैसे दिख रहा गठबंधन में फायदा? बीजेपी के नेताओं का मानना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक, ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने भाषणों के दौरान मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलितों और मुसलमानों के सवालों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

बीजेपी की चिंता विपक्षी वोटों के संभावित बंटवारे को लेकर है। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगर एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में सफल होती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटककर सपा-कांग्रेस गठबंधन की ओर गए गैर-जाटव दलित वोट भी इस नए मोर्चे की तरफ जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन कमजोर हो सकता है।

ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। 14 जून को बहराइच के मटेरा में रैली के साथ एआईएमआईएम के चुनावी अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद उन्होंने राज्य में आठ और जनसभाएं कीं। ये सभाएं उन विधानसभा क्षेत्रों में हुईं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी।

ओवैसी अपनी रैलियों में मुसलमानों से गांधी या यादव परिवार की तरफ राजनीतिक नेतृत्व के लिए देखने के बजाय खुद नेतृत्व करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि एआईएमआईएम मुसलमानों को खुद राजनीतिक नेतृत्व हासिल करने का अवसर देती है।

पहले भी साथ आ चुके हैं ओवैसी और चंद्रशेखर ओवैसी की पार्टी पहले भी दलित-बहुजन हितों की राजनीति करने वाले दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी पहली बार पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान साथ आए थे। उस गठबंधन में ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी भी शामिल थी।

बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को 15.24 प्रतिशत वोट मिले थे। वहीं, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और उसे 2.68 प्रतिशत वोट मिले थे।

इससे पहले 2019 में ओवैसी ने महाराष्ट्र में डॉ. बीआर आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसका कोई खास राजनीतिक असर नहीं दिखा।

वहीं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत विफल होने के बाद अकेले चुनाव लड़ा था। उस समय आजाद ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप लगाया था। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका था। खुद चंद्रशेखर आजाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव हार गए थे और पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।