ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन का कोई मतलब नहीं, न कोई असर; बोले- सपा सांसद अवधेश प्रसाद

असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच यूपी चुनाव के लिए गठबंधन का आज ऐलान होगा। इस पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि गठबंधन का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को गठबंधन की आजादी है।

यूपी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बीच चुनावी गठबंधन का गुरुवार को ऐलान होने जा रहा है। दोनों दलों के प्रमुख लखनऊ के एक होटल में संयुक्त रूप से गठबंधन की घोषणा करेंगे। हालांकि, गठबंधन के औपचारिक ऐलान से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सपा नेताओं ने इस गठबंधन को ज्यादा अहमियत देने से इनकार किया है।

अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने ओवैसी और चंद्रशेखर के संभावित गठबंधन पर कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है और चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश और देश में यह संदेश है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की स्थिति और जनसमर्थन सिर्फ अखिलेश यादव के पास है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रदेश की जनता का भाजपा नेताओं और योगी सरकार से भरोसा उठ चुका है। अब लोगों को समाजवादी पार्टी पर विश्वास है।

क्या बोले सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी? वहीं, रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी गठबंधन को लेकर ज्यादा चिंता नहीं जताई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और पीडीए को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर जो भरोसा जताया था, वह काफी मजबूत है। नदवी ने कहा कि चुनाव के समय कई पार्टियां और लोग अपनी बात रखने आते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता बाहर से आने वाले लोगों को इतनी अहमियत नहीं देती।

कांग्रेस ने कहा- सभी को गठबंधन की आजादी सपा की सहयोगी कांग्रेस की ओर से भी इस संभावित गठबंधन पर प्रतिक्रिया आई है। यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को आजादी है। जो लोग अपना गठबंधन कर रहे हैं, वे करें। आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, कांग्रेस अपने तरीके से उनका मुकाबला करेगी।