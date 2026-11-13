ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन बिगाड़ सकता है यूपी की 46 सीटों का समीकरण, किसे ज्यादा खतरा?

यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का असर पश्चिमांचल, रूहेलखंड और पूर्वांचल की कई सीटों पर दिखाई पड़ सकता है। यह गठबंधन 46 सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकता है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का नया गठबंधन दलित-मुस्लिम बाहुल्य 46 सीटों का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिम की कई सीटें गठबंधन के प्रभाव वाली मानी जा सकती हैं। इन सीटों पर अगर गठबंधन का असर हुआ तो सपा, कांग्रेस व बसपा के समीकरण बिगड़ना तय है। वर्ष 2022 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो सूबे की 51 सीटों पर हार-जीत का अंतर 5000 वोटों से भी कम रहा। कई सीटों पर हार-जीत 261 से 500 वोटों के बीच रही। इन सीटों के परिणाम भाजपा और सपा गठबंधन के पक्ष में आए थे। भाजपा और उसके सहयोगी दल 29 सीटों पर और सपा-कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 10 सीटें ऐसी थी, जहां जीत का अंतर एक हजार से भी कम था।

उदाहरण के लिए धामपुर सीट पर सपा 307 वोटों के अंतर से हारी, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार विवेक कुमार को 574 वोट मिले थे। मुरादाबाद नगर में सपा के मो. युसुफ अंसारी 782 वोटों के अंतर से हारे, यहां एआईएमआईएम के रशीद को 2661 वोट मिले थे। नकुड़ से पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी सिर्फ 315 वोटों से हारे, एआईएमआईएम के रिजवान को 3593 वोट मिले थे। नहटौर से रालोद के मुंशीराम 258 वोटों से हारे, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ने 1338 वोट हासिल किए थे। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से सपा के राकेश वर्मा 217 वोटों से हारे थे, यहां एआईएमआईएम के अशरफ को 8541 वोट मिले थे। लब्बोलुआब यह कि इन सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी को मिले मतों से सपा को नुकसान हुआ।

असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में नई पीढ़ी के बीच अपनी पहचान और राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गठबंधन का असर पश्चिमांचल, पूर्वांचल और रुहेलखंड में देखने को मिल सकता है।

इन सीटों पर दलित- मुस्लिम गठजोड़ का असर सहारनपुर, देवबंद, मेरठ कैंट, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, पीलीभीत, सीसामऊ, कानपुर कैंट, अमरोहा, लखनऊ पश्चिम, रामपुर, मुरादाबाद नगर, संभल, नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, नगीना, नूरपुर, चांदपुर, बिलारी, असमोली, ठाकुरद्वारा, कांठ, कुंदरकी, मुजफ्फरनगर सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़- फूलपुर, लालगंज, जौनपुर शाहगंज, मछलीशहर, सोनभद्र में दुद्धी, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में लालगंज, मझवां, मिल्कीपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बहराइच, मुरादाबाद ग्रामीण, धामपुर, रामपुर मनिहारन, गंगोह, थाना भवन, चरथावल दलित बहुल हैं। इनमें से कई सीटों पर दलित-मुस्लिम समीकरण चुनाव की दिशा तय करता है।

ऐसे में सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीति के लिए मुश्किलें पेश आ सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओवैसी और चंद्रशेखर इसी सामाजिक आधार के एक हिस्से को अलग राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम का प्रत्याशी आने से सपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।