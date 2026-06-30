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भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपी में गठबंधन करेगी AIMIM, बिजनौर में ओवैसी का ऐलान

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौर
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असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन करने से भी परहेज नहीं करेगी। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट में कथित चंदा गबन के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो उसे गोली मार देने की बात कही जाती।

भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपी में गठबंधन करेगी AIMIM, बिजनौर में ओवैसी का ऐलान

UP News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में साल 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उनकी पार्टी गठबंधन करने से भी परहेज नहीं करेगी। बिजनौर के नजीबाबाद में आयोजित 'पैगाम-ए-इत्तेहाद' कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही राम मंदिर चंदा मामले और वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।

ओवैसी ने कहा कि भारत के कोने-कोने में मुसलमान नेता बनें और वह बनेगा भी क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को टिकट कभी नहीं देती और देती है तो सिर्फ गुलाम बनाने के लिए। मजलिस हिंदुस्तान को एक ऐसी सरकार देना चाहती है जो किसी धर्म और जाति को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर इंसान को इंसाफ देने के लिए होगी। उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्य विपक्षी दल ने मुसलमान, पीड़ितों, वंचित वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव किया है। दोनों ने मिलकर इन्हें राजनीतिक अछूत बना दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर ओवैसी ने लोगों के बीच पार्टी को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। बिजनौर जनपद की नजीबाबाद विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहां दलित-मुस्लिम समीकरण किसी की भी जीत की कुंजी बन सकते हैं। इसी के चलते ओवैसी ने इस जगह को अपनी जनसभा के लिए चुना।

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राम मंदिर चंदा चोरी मामले में किया कटाक्ष

श्रीराम मंदिर चंदा चोरी मामले में ओवेसी ने कहा कि अगर किसी मुसलमान को कमेटी में रखते खुद ही जाकर गोली मार देते, बात खत्म हो जाती लेकिन अब क्या कहेंगे। ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मूल मुद्दों महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है।

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मटेरा से शौकत अली को मैदान में उतारा

इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। बहराइच में आयोजित जनसभा के दौरान ओवैसी ने लोगों से शौकत अली को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा था कि अहंकार और दबदबे की राजनीति अब नहीं चलेगी, बल्कि जनता की सेवा करने वालों को समर्थन मिलेगा। वहीं, शौकत अली की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही मटेरा विधानसभा सीट पर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और मुकाबला रोचक होने के संकेत मिलने लगे हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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