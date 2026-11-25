उत्तर प्रदेश में ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन 30 से अधिक सीटें प्रभावित कर सकता है। दोनों की जुगलबंदी से यूपी का सियासी पारा हाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने दो दर्जन से अधिक क्षेत्रों के चुनाव परिणाम प्रभावित किए थे।

लखनऊ। विशेष संवाददाता। एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का गठजोड़ उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण प्रभावित कर सकता है। दोनों की जुगलबंदी 30 से अधिक सीटें प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में चुनाव से पहले यूपी सियासी पारा हाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने दो दर्जन से अधिक क्षेत्रों के चुनाव परिणाम प्रभावित किए थे। प्रदेश की 14 सीटों पर 5 से 10 हजार वोट मिले तथा पांच सीटें ऐसी थी जहां पार्टी 10-20 हजार तक वोट बटोरने में कामयाब हो गई। वहीं दो सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने पहली बार मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस हिसाब से करीब 30 से अधिक सीटें गठबंधन प्रभावित कर सकता है।

एआईएमआईएम का यह तीसरा तथा आजाद समाज पार्टी का दूसरा चुनाव है। दोनों के पास खोने के लिए अपना कुछ नहीं हैं। यह भी सही है कि एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदउद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बीच पूरब से लेकर पश्चिम तक जाना पहचाना चेहरा है। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। युवा दलितों का रुझान चंद्रशेखर की ओर बढ़ा है। इस नाते दोनों की जुगलबंदी को लेकर हलचल तेज है। इस गठबंधन को कोई भाजपा की बी पार्टी कहता है तो कोई बसपा को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा।

2022 के चुनाव में सपा इन सीटों पर सपा बहुत कम वोटों के अंतर से हारी थी पिछले चुनाव 2022 की बात करें तो चार सीटों हार की वजह एआईएमआईएम ही कही जा सकती है। सपा सहारनपुर की नकुड़ सीट 315, मुरादाबाद नगर 782, सुल्तानपुर 1009, बाराबंकी की कुर्सी सीट 217 वोटों के अंतर से हारी थी। यह सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हो गई थी। यहां एआईएमआईएम को क्रमश: 3593, 2661, 5251 तथा 8541 वोट हासिल हुए थे। इसी तरह सपा बिजनौर की चांदपुर सीट 245, बिलारी 7610, मेरठ 2605, किठौर 2180, इसौली 269, रानीगंज 2649, रामनगर 267, डुमरियागंज 771 वोटों के अंतर से जीती थी। यहां एआईएमआईएम को क्रमश: 1586, 9235, 3038, 4833, 3308, 11,748, 4940, 4352 वोट मिले थे।