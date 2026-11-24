ओवैसी और चंद्रशेखर ने 12 नवंबर को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की थी। गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। दोनों दल प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं।

UP Politics 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे में सियासी सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अब राजधानी लखनऊ से अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। दोनों नेता 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली करने जा रहे हैं। 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' के नाम से होने वाला यह आयोजन नए गठबंधन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा।

लखनऊ में ताकत दिखाने की तैयारी ओवैसी और चंद्रशेखर ने 12 नवंबर को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की थी। गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। दोनों दल प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 26 नवंबर को समाजवादी पार्टी भी लखनऊ में अपने पीडीए एजेंडे से जुड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। वहीं, बसपा प्रमुख मायावती 6 दिसंबर को डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम करेंगी।

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया कि रैली में 5 लाख लोग जुटेंगे। नेताओं के मुताबिक, रैली में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन और चुनावी रणनीति का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। उन्होंने एक तीसरे दल के समर्थन मिलने की भी संभावना जताई। इसका खुलासा रैली के मंच से करने की बात कही।