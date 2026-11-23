AIMIM के जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन (वारसी) के नेतृत्व में इटावा शहर के नई बस्ती इलाके में इस दावत का आयोजन किया गया, जिसमें भरथना, जसवंतनगर और इकदिल सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच अब राज्य की सियासत में व्यंजनों के स्वाद पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान की हालिया 'हैदराबादी बिरयानी' वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में सियासी संदेश देने का प्रयास किया है। रविवार को इटावा के मुस्लिम बहुल इलाकों में AIMIM कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़े स्तर पर 'हैदराबादी बिरयानी' बनवाकर बांटी की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया।

इटावा की नई बस्ती में आयोजन और AIMIM का संदेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, AIMIM के जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन (वारसी) के नेतृत्व में इटावा शहर के नई बस्ती इलाके में इस दावत का आयोजन किया गया, जिसमें भरथना, जसवंतनगर और इकदिल सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे। आयोजन स्थल पर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगाए गए थे।

मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश और इटावा का मुसलमान केवल 'दरी बिछाने' के लिए नहीं रहेगा, बल्कि अपने स्वतंत्र नेतृत्व के साथ खड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और 'हैदराबादी बिरयानी' का असर मुरादाबादी बिरयानी और पुलाव पर भारी पड़ेगा। पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि अगर सियासी चर्चा बिरयानी पर होगी, तो हैदराबादी नेतृत्व और वहां की बिरयानी दोनों उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में मजबूती से मौजूद रहेंगे।

क्या था विवाद की जड़ बना आजम खान का बयान? इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने रामपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में सक्रियता पर परोक्ष तंज कसा था। आजम खान ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र के लोगों को हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं आती, बल्कि यहां के लोग पुलाव और मुरादाबादी मटन बिरयानी खाना पसंद करते हैं। साथ ही उन्होंने ओवैसी को 'मौलाना' कहे जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे पेशे से बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं।

असदुद्दीन ओवैसी का रुख और 2027 का चुनावी समीकरण दूसरी ओर, खुद असदुद्दीन ओवैसी ने आजम खान की इस टिप्पणी पर सधा हुआ लेकिन तीखा जवाब दिया है। शनिवार को एक बयान में ओवैसी ने कहा कि 'कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, जबकि हमें जीने के लिए खाना चाहिए; यह राजनीतिक बहस खाने-पीने के बारे में नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के बारे में है।' ओवैसी ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के राहत शिविरों और दादरी के बिसाहड़ा कांड का जिक्र करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं।