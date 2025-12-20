Hindustan Hindi News
यमुना एक्सप्रेस-वे पर ड्राइव के दौरान न करें ये गलती, वरना टोल पर ही मिलेगी चालान की पर्ची

संक्षेप:

यमुना एक्सप्रेस वे पर ओवरस्पीड वाहन चलने पर अब टोल पर ही चालान की पर्ची थमाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। हादसे पर बनाई जांच समिति ने गुरुवार देर रात एक्सप्रेस वे के मांट टोल पर पहुंचकर इसकी पूरी जांच की और टोल प्रबंधन को शीघ्र ही अपना काम पूरा करने के निर्देश दिए।

Dec 20, 2025 06:59 am ISTPawan Kumar Sharma दिलीप चतुर्वेदी, मथुरा
यमुना एक्सप्रेस वे पर ओवरस्पीड वाहन चलने पर अब टोल पर ही चालान की पर्ची थमाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रशासन की ओर से हादसे पर बनाई जांच समिति ने गुरुवार देर रात एक्सप्रेस वे के मांट टोल पर पहुंचकर इसकी पूरी जांच की और टोल प्रबंधन को शीघ्र ही अपना काम पूरा करने के निर्देश दिए।

जांच समिति में शामिल एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि एक्सप्रेस वे पर अधिकांश वाहन लेन ड्राइविंग का पालन करते नहीं दिखे, यही नहीं ओवरस्पीड वाहन दौड़ रहे थे। अभी तक एक्सप्रेस वे द्वारा चालान करने का जो तरीका है, वह बहुत लचर है। बहुत कम संख्या में चालान हो पाते हैं। चालान के बाद 24 घंटे बाद पुलिस तक पहुंचते हैं, फिर पुलिस उन्हें वाहन चालकों तक पहुंचाती है। इसका खास असर नहीं पड़ता। इसीलिए एक्सप्रेस वे प्रबंधन से कहा गया है कि वे एक्सप्रेस वे पर एएनपीआर कैमरे लगाएं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये करीब 250 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले वाहन के भी नंबर कैद कर लेते हैं। इनके लगने से वाहनों के चालान में आसानी होगी।

एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि एक्सप्रेस वे प्रबंधन से एएनपीआर कैमरे लगाने को कहा गया है। मकसद यही है कि ओवर स्पीड वाहनों पर अंकुश लगाया जाए। अभी तक ओवर स्पीड वाहनों पर एक्सप्रेस वे प्रबंधन द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक्सप्रेस वे प्रबंधन से कहा गया है कि जल्दी ही इस प्रणाली को अपनाएं कि ओवर स्पीड वाहनों को टोल पर चालान की पर्ची थमा दी जाए और तुरंत ही पुलिस के सिस्टम पर भी यह चालान पहुंच जाए।

सही होते प्रबंध तो जल्दी मिलती हादसे की सूचना

यमुना एक्सप्रेस वे पर अगर प्रबंध सही होते तो मंगलवार को किलोमीटर 127 पर हुए हादसे की सूचना और जल्दी मिल सकती थी। जांच समिति इस नतीजे पर पहुंचा कि एक्सप्रेस वे पर बैसे प्रबंध नहीं हैं, जैसे होने चाहिए। एक्सप्रेस वे की पैट्रोलिंग गाड़ियां ज्यादा हों तो किसी हादसे की सूचना जल्दी मिल जाती है और उस पर तुरंत बचाव कार्य हो सकता है। ऐसा न होने से लोगों की सूचना पर ही निर्भर रहा जाता है। मंगलवार को हुए हादसे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक्सप्रेस वे अथॉरिटी को पुलिस के बाद सूचना मिली। अगर सीसीटीवी पर्याप्त संख्या में होते और पैट्रोलिंग की व्यवस्था सही होती तो हादसा होने के साथ ही एक्सप्रेस वे प्रबंधन को इसकी जानकारी हो जाती और वह तुरंत पुलिस को सूचित कर बचाव कार्य में जुट जाता। समिति ने यमुना एक्सप्रेस वे प्रबंधन को कहा है कि वह इन कमियों को जल्दी ही दूर कर लें।

आईआरटीई ने सुबह पहुंच किया रियल टाइम विश्लेषण

यमुना एक्सप्रेस वे के किलोमीटर 127 पर हुए हादसे को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन (आईआरटीई) की टीम शुक्रवार अल सुबह घटनास्थल पर पहुंची और यह जानकारी की कोशिश की कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी।

टीम सुबह करीब पौने चार बजे वहां पहुंची। उसने देखा कि उस समय वाहनों की रफ्तार क्या थी और दृश्यता कैसी थी। टीम को मिला कि वाहन अलसुबह तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। टीम ने ये भी जानने का प्रयास किया कि तेज रफ्तार वाहन अचानक ब्रेक लगाने पर कितनी दूर जाकर रुकेगा। इसका मकसद ये रहा कि ऐसी रफ्तार में चलने वालों को आगे चलने वाले वाहन से कितनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि अचानक ब्रेक लगाने पर दुर्घटना न हो। शुक्रवार को दृश्यता लगभग बैसी ही थी, जैसी मंगलवार को हादसे के समय थी। टीम ने यहां यह भी देखा कि लेन ड्राइविंग का सही पालन हो रहा है या नहीं। अधिकांश वाहन चालक लेन ड्राइविंग का पालन नहीं कर रहे थे। कार जैसे वाहन ही नहीं बस भी लेन ड्राइविंग का पालन नहीं कर रही थीं।

