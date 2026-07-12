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दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर लगेंगे ओवरस्पीड कैमरे, 100 की रफ्तार पार करते ही कटेगा ई-चालान

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, हापुड़
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दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर हादसों पर अंकुश लगाने के लिए डासना से हापुड़ तक ओवरस्पीड कैमरे लगाए जाएंगे एनएचएआई मुख्यालय से ओवर स्पीड कैमरे लगाने का प्रस्ताव पास भी हो चुका है। सितंबर या अक्तूबर तक कैमरा लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर लगेंगे ओवरस्पीड कैमरे, 100 की रफ्तार पार करते ही कटेगा ई-चालान

UP News: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर ओवरस्पीड वाहन दौड़ाने पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। हादसों पर अंकुश लगाने के लिए एनएचएआई गाजियाबाद द्वारा डासना से हापुड़ तक ओवरस्पीड कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एनएचएआई मुख्यालय से ओवर स्पीड कैमरे लगाने का प्रस्ताव पास भी हो चुका है। सितंबर या अक्तूबर तक कैमरा लगाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अगर वाहन चलाते वक्त नियमों को उल्लंघन किया तो चालान सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।

डासना से हापुड़ बाईपास तक नेशनल हाईवे-09 का करीब 25 साल पहले निर्माण कराया गया था। 2019 में इस हाईवे को छह लेन रोड की सौगात मिली थी। ऐसे में हाईवे चौड़ा होने के कारण यहां हल्के व भारी वाहन फर्राट भरते हैं। हाईवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय है, लेकिन हाईवे पर ओवर स्पीड कैमरे न होने के कारण वाहन तय गति से अधिक रफ्तार से दौड़ते हैं।

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हादसों को कम करने के लिए लगाया जाएगा कैमरा

आए दिन इस हाईवे पर हादसे होते हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हादसों को कम करने की योजनाएं तैयार होती हैं, जिसका असर धरातल पर कम ही नजर आता है। अब एनएचएआई गाजियाबाद के अधिकारियों ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बताया कि दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर ओवरस्पीड के कारण होने वाले हादसों में कमी लाने को ओवरस्पीड कैमरे लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। एनएचएआई मुख्यालय से प्रस्ताव पास हो गया है। इन कैमरों का कंट्रोल छिजारसी टोल प्लाजा पर होगा।

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ऐसे होगा ई-चालान

अगर कोई हल्का वाहन सौ किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ाया जाता है तो उस वाहन की नंबर प्लेट को कैमरा स्कैन करेगा और चालक के मोबाइल पर मैसेज के साथ ई-चालान भेजा जाएगा। डासना से हापुड़ तक करीब तीन ओवरस्पीड कैमरा लगाए जाएंगे। पहला ओवरस्पीड कैमरा डासना एंट्री पर लगाया जाएगा, इसके बाद डासना से हापुड़ के सेंटर में सरस्वती कॉलेज पर कैमरा लगाया जाएगा और निजामपुर के पास हापुड़ की तरफ तीसरा कैमरा लगाया जाएगा।

डासना से हापुड़ के बीच लगेंगे ओवरस्पीड कैमरा

एनएचएआई गाजियाबाद प्रतिनिधि अमित शर्मा ने बताया कि डासना से हापुड़ के बीच ओवरस्पीड कैमरा लगाने का प्रस्ताव पास हो गया है, फाइनेंशियल अप्रूवल बाकी है। कैमरा लगाने के लिए फाउंडेशन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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