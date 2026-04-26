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लखनऊ में इस रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनकर तैयार, 5 लाख से अधिक लोगों को राहत

Apr 26, 2026 03:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के लखनऊ में समय से पहले हरौनी-जैतीपुर रेल खंड पर हरौनी क्रासिंग पर ओवरब्रिज बन कर तैयार हो गया। जांच पूरी होने के बाद पुल से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। इससे 5 लाख से अधिक लोगों को राहत मिल गई है।

लखनऊ में इस रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनकर तैयार, 5 लाख से अधिक लोगों को राहत

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहां समय से पहले हरौनी-जैतीपुर रेल खंड पर हरौनी क्रासिंग पर ओवरब्रिज बन कर तैयार हो गया। तकनीकि और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद पुल से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। ब्रिज निर्माण से मोहान और कानपुर रोड जुड़ गए हैं। पांच लाख से अधिक की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलने लगी है। इन पांच लाख आबादी के सफर को रफ्तार मिल गई। इनकी राह और आसान हो गई है। ब्रिज निर्माण के दौरान हरौनी रेलवे क्रासिंग बंद होने से अब तक लोगों को आवाजाही में छह किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। इससे इनकी यात्रा में अतिरिक्त समय लगता था, अब वह समय बचेगा।

हरौनी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अप्रैल के पहले सप्ताह में पूरा कर लिया गया था। क्रैश बैरियर, गर्डर की सुरक्षा और तकनीकि जांच सहित डेक की पिचिंग रह गई थी, जिसके चलते आवाजाही शुरू नहीं की गई थी। उक्त कार्यों को पूरा करते हुए शुक्रवार की देर शाम तक ब्रिज पर स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी गईं। बैरियर हटा लिए गए, जिससे बाइक, आटो-ई रिक्शा सहित चार पहिया वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। कटी बगिया, हरौनी, नारायणपुर, जुनाबगंज, बनी, मोहान, लतीफ नगर, नानमऊ, जैतीपुर, भटगांव पाण्डे, टेरवा, मोहम्मद पुर, बेंती, दराबनगर, कांजाखेड़ा, सैदुल्ला नगर आदि क्षेत्रों के निवासियों को अब क्रासिंग बंद होने से जाम से नहीं जूझना पड़ेगा।

सेतु निगम ने सितंबर 2023 से निर्माण कार्य शुरू किया था। विभाग के अनुसार, दिससंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन क्रासिंग के ऊपर गर्डर रखने के लिए रेलवे से हरी झंडी मिलने में समय लगा, जिससे कार्य पूरा करने का लक्ष्य मई 2026 हो गया था।

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43.19 करोड़ से तैयार हुआ-

हरौनी आरओबी 43.19 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। यह 589.30 मीटर लंबा और 7.50 मीटर (दो लेन) चौड़ा है। ब्रिज के नीचे दोनों तरफ नीचे 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी है। इस रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बन जाने के बाद से पांच लाख की अबादी को बड़ी राहत मिल गई। इन लोगों को अब जाम से जूझना नहीं पड़ेंगे। अब ओवरब्रिज के चालू हो जाने से इनके सफर को सफर मिल गई है। लाखों लोगों के आने-जाने में लगने वाला समय भी कम होगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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