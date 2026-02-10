लखनऊ के 4 अवैध गोदामों में मिला छह टन से ज्यादा विस्फोटक, अलर्ट पर पुलिस; 5 टीमें बनीं

संक्षेप: अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी ऋषभ रूणवाल के मुताबिक सोमवार देर रात इटौंजा थाने के दरोगा अरविंद कुमार तिवारी महोना नहर पुलिया के पास बल के साथ गश्त कर रहे थे। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि महोना रोड कस्बा बाजार और रिहायशी इलाके में चार अवैध गोदाम चल रहे हैं।

लखनऊ के इटौंजा में महोना रोड पर सोमवार देर रात चार अवैध गोदाम पर हुई छापेमारी में छह टन से ज्यादा (6,358 किलोग्राम) विस्फोटक बरामद हुआ। जुबैर ट्रेडर्स के नाम से संचालित चारों गोदाम में भारी मात्रा में अवैध पटाखे, बम और बारूद का अवैध भंडार मिला। 24 घंटे तक पुलिस, बम निरोधक दस्ते, फोरेंसिक और दमकल विभाग ने तफ्तीश की। इसके बाद बरामद विस्फोटकों को आबादी से 500 मीटर दूर करी में 30 फुट गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और अवैध भंडारण के आरोप में स्थानीय निवासी इमरान, आदिल और अबरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी ऋषभ रूणवाल ने बताया कि तीनों की तलाश में पांच टीमें लखनऊ समेत पड़ोसी जनपदों में दबिश दे रही हैं। बरामद हुए विस्फोटक से अगर हादसा होता तो पूरा इटौंजा उड़ जाता।

अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी ऋषभ रूणवाल के मुताबिक सोमवार देर रात इटौंजा थाने के दरोगा अरविंद कुमार तिवारी महोना नहर पुलिया के पास बल के साथ गश्त कर रहे थे। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि महोना रोड कस्बा बाजार और रिहायशी इलाके में चार अवैध गोदाम चल रहे हैं। जुबैर ट्रेडर्स के नाम से संचालित इनमें भारी मात्रा में अवैध पटाखों, बम और बारूद का भंडारण है। उन्होंने घटना की जानकारी इंस्पेक्टर इटौंजा मारकंडेय यादव को दी। इसके बाद एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह, बम स्क्वायड, डाग स्क्वायड दस्ता, दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आनन फानन गोदाम के आसपास का एरिया सील कर बैरीकेडिंग कर दी गई। लोगों का आवागमन रोक दिया गया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। गहमागहमी देख ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। भीड़ बढ़ती देख सुरक्षा के दृष्टिगत लोगों को हटाया गया। टीमों ने तफ्तीश शुरू की।

लोगों से पूछताछ में पता चला कि यह गोदाम कस्बे में रहने वाले इमरान, आदिल और अबरार के हैं। वही पटाखों की बिक्री का काम करते हैं। गोदाम खोलकर परीक्षण किया गया तो उसमें भारी मात्रा में देशी और कंपनी मेड बम, दयमार, राकेट, 30 आवाजा, 60 आवाजा, बम, महताब और अन्य विस्फोटक सामग्री गत्तों और बोरियों में बरामद हुई। छह टन से अधिक माल चारों गोदाम में बरामद हुआ। गोदाम रात में सील कर दिए गए। मंगलवार सुबह फिर पुलिस टीमें पहुंची। इसके बाद कस्बे के बाहर 500 मीटर दूर करीब 30 फुट गहरा गड्ढा जेसीबी से खुदवाया गया। लोडर और अन्य माल वाहकों पर विस्फोटक लादकर गड्ढे के पास ले जाया गया। वहां नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई। देर रात तक नष्ट करने की प्रक्रिया चलती रही। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। एडीसीपी ने बताया कि आरोपी इमरान, आदिल और अबरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

बिना लाइसेंस चल रहा था पटाखों का कारोबार मोहल्ले वालों ने बताया कि लंबे समय से इमरान, आदिल और अबरार यह लोग अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहे थे। इस कारण उन्होंने माल का भंडारण कर रखा था। जरा सी चिंगारी अगर पटाखों तक पहुंचती तो तमाम मकान ध्वस्त हो सकते हैं। कई की जान जा सकती थी।

मानक के अधिक भंडारण अग्निशमन अधिकारी बीकेटी के मुताबिक अबरार के पास भारत फायर वर्क्स के नाम से पटाखों की लाइसेंसी दुकान है। लाइसेंस 2027 तक वैध है। उसके पास गोदाम का लाइसेंस नहीं है। न ही माल का भंडारण की अनुमति थी। कई बार नोटिस दिया गया पर इसके बाद भी अवैध दुकान संचालित करता रहा।

बेहटा गांव में चार की गई थी जान बेहटा गांव में 31 अगस्त 2025 को घर में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से चार लोगों की जान चली गई थी। छह से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने ताबड़ातोड़ कराईवाई कर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। छापेमारी कर गांव में 25 टन से अधिक मामल बरामद किया था।

अवैध फैक्ट्री और भंडारण से हुए हादसे गई जानें 31 अगस्त 2025 गुडंबा के बेहटा गांव में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट दो मकान जमींदोज, चार की मौत।

8 अप्रैल 2025- गोसाईगंज के जौखंडी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। मलबे में दबकर मजदूर सलमान गंभीर रूप से हो गया था घायल। अवैध फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

12 अप्रैल 2023 इटौंजा में महोना रोड पर पटाखा दुकान में धमाका होने से आरिफ की मौत, इकरार, रहमत, आमीन हुए घायल।

4 जून 2018- काकोरी के मुन्ना लाल खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से फैक्ट्री मालिक नासिर, उनकी बेटी नसरीन और रामसरन की हो गई मौत।

13 सितंबर 2015 - पारा के डॉक्टर खेड़ा में विस्फोट से मकान जमीदोज हो गया। विस्फोट में दंपति और उनकी बेटी की मौत हो गई।

20 सितंबर 2014 - मोहनलालगंज के सिसेंडी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 10 लोगों की हो गई थी मौत। 20 से अधिक घायल हुए थे।