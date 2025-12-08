यूपी के इस जिले में चार लाख से ज्यादा लोगों के वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे नाम, जानें वजह

संक्षेप: बलरामपुर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत 98.66 प्रतिशत कार्यपूर्ण किया जा चुका है। चारों विधानसभाओं में 26 फीसद से अधिक मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अब तक चले अभियान में यह स्थिति सामने आई है।

यूपी के बलरामपुर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत 98.66 प्रतिशत कार्यपूर्ण किया जा चुका है। चारों विधानसभाओं में 26 फीसद से अधिक मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अब तक चले अभियान में यह स्थिति सामने आई है। जिनमें अधिकतर दर्ज मतदाता जिले से स्थानांतरित हो चुके हैं। जबकि 63 हजार से अधिक मतदाता मृत हो चुके हैं,जिनका नाम सूची से हटाया जाएगा। अब तीन दिन अवशेष बचे हैं। इसके बाद सूची से नाम हटाने की कवायद शुरू हो जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिले में कुल 15,83,027 पंजीकृत मतदाताओं में से 99.99 प्रतिशत मतदाताओं को गणना पत्र वितरित किया जा चुका है। अब तक 1724 बीएलओ द्वारा माय बीएलओ एप पर 72.57 प्रतिशत गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन किया गया है। डोर-टू-डोर सत्यापन के दौरान 63,342 मृत मतदाता, 1,78,589 अनट्रेसेबल मतदाता, 1,13,549 स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता, 34,620 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता एवं 22,873 अन्य कारणों से अप्राप्य मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 4,12,973 एवं प्रतिशत 26.09 है। यह श्रेणी अपात्र मतदाताओं की है और इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।