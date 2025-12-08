Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Over four lakh ineligible voters will be removed from voter list Balrampur
यूपी के इस जिले में चार लाख से ज्यादा लोगों के वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे नाम, जानें वजह

संक्षेप:

बलरामपुर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत 98.66 प्रतिशत कार्यपूर्ण किया जा चुका है। चारों विधानसभाओं में 26 फीसद से अधिक मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अब तक चले अभियान में यह स्थिति सामने आई है।

Dec 08, 2025 09:20 pm ISTDinesh Rathour बलरामपुर
यूपी के बलरामपुर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत 98.66 प्रतिशत कार्यपूर्ण किया जा चुका है। चारों विधानसभाओं में 26 फीसद से अधिक मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अब तक चले अभियान में यह स्थिति सामने आई है। जिनमें अधिकतर दर्ज मतदाता जिले से स्थानांतरित हो चुके हैं। जबकि 63 हजार से अधिक मतदाता मृत हो चुके हैं,जिनका नाम सूची से हटाया जाएगा। अब तीन दिन अवशेष बचे हैं। इसके बाद सूची से नाम हटाने की कवायद शुरू हो जाएगी।

जिले में कुल 15,83,027 पंजीकृत मतदाताओं में से 99.99 प्रतिशत मतदाताओं को गणना पत्र वितरित किया जा चुका है। अब तक 1724 बीएलओ द्वारा माय बीएलओ एप पर 72.57 प्रतिशत गणना पत्रों का डिजिटाइजेशन किया गया है। डोर-टू-डोर सत्यापन के दौरान 63,342 मृत मतदाता, 1,78,589 अनट्रेसेबल मतदाता, 1,13,549 स्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाता, 34,620 दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता एवं 22,873 अन्य कारणों से अप्राप्य मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 4,12,973 एवं प्रतिशत 26.09 है। यह श्रेणी अपात्र मतदाताओं की है और इनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार जैने ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के लिए रोल बैक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभियान के अभी 03 दिन शेष हैं। इस अवधि में अनमैप्ड श्रेणी के मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करवा सकते हैं। इसी क्रम में प्रत्येक ग्राम सभा में बीएलओ एवं राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए के साथ समन्वित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, मतदाता जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करना है।

