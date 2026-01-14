Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsOver 8.5 million devotees took a holy dip at the sangam, CM Yogi said
संगम में 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, योगी बोले-सनातन पुनर्जागरण का जीवंत उद्घोष

संक्षेप:

योगी ने कहा कि आज संगम की दिव्य धारा में 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था, विश्वास और आत्मशुद्धि की पवित्र डुबकी लगाई है। यह दृश्य आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का जीवंत उद्घोष बन गया।

Jan 14, 2026 10:22 pm IST
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर कहा कि तीर्थराज प्रयाग में एकादशी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी पूज्य संतों, कल्पवास हेतु पधारे साधकों एवं श्रद्धालुजनों का हृदयतल से अभिनंदन! आज संगम की दिव्य धारा में 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था, विश्वास और आत्मशुद्धि की पवित्र डुबकी लगाई है। यह दृश्य आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का जीवंत उद्घोष बन गया।उन्होंने कहा कि मा गंगा की करुणा, मां यमुना की पावनता और मां सरस्वती की दिव्य प्रेरणा समस्त श्रद्धालुओं पर सदा बनी रहे।

योगी ने मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि मकर संक्रांति भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों में विविध नामों एवं परम्पराओं के साथ श्रद्धा एवं उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में संक्रांति, असम में माघ बिहू, पंजाब एवं हरियाणा में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र में तिल संक्रांति तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में मनाने की परम्परा है। यह विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा उत्तरायण होते हैं। भारतीय परम्परा में सूर्य का उत्तरायण होना शुभ, सकारात्मकता और नवचेतना का प्रतीक माना गया है। यह परिवर्तन अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से कर्मशीलता की ओर तथा नकारात्मकता से सकारात्मक ऊर्जा की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति एवं माघ मास के पावन अवसर पर प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य और पूजा-अर्चना का इस पर्व पर विशेष महत्व है, जो सामाजिक सद्भाव, सेवा और लोककल्याण की भावना को सुदृढ़ करता है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि वे मकर संक्रांति एवं खिचड़ी पर्व को पारम्परिक श्रद्धा, आपसी सौहार्द और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ मनाएं तथा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं को और अधिक सशक्त बनाने में सहभागी बनें।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
