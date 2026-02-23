Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में SIR अभियान तेज, 50 प्रतिशत से अधिक नोटिस की सुनवाई पूरी, 6 मार्च तक नाम दर्ज कराने की अपील

Feb 23, 2026 07:03 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में एसआईआर के तहत 50 प्रतिशत से अधिक नोटिस की सुनवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष अभियान में 1.66 करोड़ से अधिक नो मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों के नोटिसों की सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया गया।

यूपी में SIR अभियान तेज, 50 प्रतिशत से अधिक नोटिस की सुनवाई पूरी, 6 मार्च तक नाम दर्ज कराने की अपील

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। इसी क्रम में रविवार को निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी बूथों पर विशेष अभियान चलाया, जिसमें नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े 1.66 करोड़ से ज्यादा नोटिसों की सुनवाई पूरी कर ली गई।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर-2026 के तहत राज्य के 1.77 लाख मतदान केंद्रों पर चौथा विशेष अभियान दिवस आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य दावा और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ना और सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना है। इससे पहले 11 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को भी इसी तरह के विशेष अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें:6 राज्यों में SIR संपन्न, गुजरात में सबसे अधिक 68 लाख नाम काटे गए; सबसे कम कहां?

इन जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक सुनवाई पूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, प्रदेश के 11 जिले -औरैया, एटा, अम्बेडकरनगर, शामली, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूट, सहारनपुर और मथुरा में 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्होंने इन जिलों के बीएलओ और एसआईआर अभियान में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की।

6 मार्च तक वोटर लिस्ट में एड कराएं नाम

उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि दावा और आपत्ति की अंतिम तिथि 6 मार्च तक अपना नाम मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं। साथ ही, नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए ECINET मोबाइल ऐप और voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:UP SIR: नोटिस पाए दो करोड़ से ज्यादा वोटरों को दौड़-धूप से राहत, अब नई व्यवस्था

नाम जुड़वाने और संशोधन में जुटे बीएलओ

प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) तय समय पर मौजूद रहे और मतदाताओं से आवेदन प्राप्त किए। अभियान के दौरान प्रत्येक केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई गई थी, जहां मतदाताओं को प्रपत्र-6 और प्रपत्र-8 भरने में सहायता दी गई। इस दौरान नागरिकों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें संशोधन के लिए आवेदन जमा किए। साथ ही, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) ने भी अभियान में सहयोग किया।

3.26 करोड़ मतदाताओं को जारी हुए थे नोटिस

जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नो मैपिंग और तार्किक विसंगतियों के संबंध में 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से अब तक 1.66 करोड़ से अधिक नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार, प्रदेश में नोटिसों की सुनवाई की औसत प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

ये भी पढ़ें:प्रदेश भर के बूथों पर खास अभियान, यूपी एसआईआर को लेकर जानें नया अपडेट
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News special intensive revision sir अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |