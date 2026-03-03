लखनऊ में होली की शोभायात्रा की सुरक्षा के लिए 4000 से अधिक पुलिसकर्मी, कैमरे की भी निगरानी

Mar 03, 2026 04:19 pm IST

होली के त्योहार पर जगह-जगह रंगोत्सव और पुराने लखनऊ में निकलने वाली शोभायात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 4000 से अधिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। वहीं चौक और पुराने लखनऊ में निकलने वाली शोभायात्रा, जुलूस की ड्रोन ओर सीसी कैमरे से निगरानी होगी। किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे पुलिस तत्काल गिरफ्तार करेगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक रंगोत्सव के दौरान और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और पुराने शोभायात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का विवाद न हो। सभी सकुशल कराने के लिए समस्त डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बताया कि इस बावत करीब 4000 पुलिस कर्मियों के अलावा 50 राजपत्रित अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है।

इसके साथ ही पर्यवेक्षण के लिए उच्चाधिकारियों को लगाया गया है। 14 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। इसके अलावा अर्धसैनिक बल (आरएएफ) के जवान रहेंगे। पिंक पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वायड, 112 के पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। महिला और पुरुष पुलिस कर्मी सादे कपड़ों में भी संवेदनशील स्थलों और गली मोहल्लों में निगरानी करेंगे।

ड्रोन के अलावा लगे अतिरिक्त सीसी कैमरे, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी : पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि शोभायात्रा रूट पर ड्रोन से निगरानी तो होगी ही। इसके अलावा अतिरिक्त सीसी कैमरे लगाए गए हैं। सीसी कैमरों को आपरेट करने के लिए अगल से कंट्रोल रूम चौक कोतवाली में बनाया गया है। थाना प्रभारी पीस कमेटियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

सुरक्षा में तैनात पुलिस बल : - आठ डीसीपी

- आठ एडीसीपी

- सभी सर्किल के एसीपी

- इंस्पेक्टर 19 इंस्पेक्टर

- सब इंस्पेक्टर 72

- हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल 400

- ट्रैफिक इंस्पेक्टर 22

- ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर 75

- ट्रैफिक सिपाही 660

- होमगार्ड 80

- पीएसी 14 कंपनी

- वायरलेस यूनिट