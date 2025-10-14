कार्बन क्रेडिट से किसानों की बल्ले-बल्ले, यूपी के 25 हजार से अधिक लोगों को हुई 202 करोड़ की आय

पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि के दोहरे लक्ष्य को साधते हुए, देश में कार्बन क्रेडिट बाज़ार तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। यूपी के किसान अब अपने खेतों में पेड़ लगाकर, उन्हें सहेजकर केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्बन क्रेडिट बेचकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं।

किसानों के पेड़ कार्बन क्रेडिट के जरिए उन्हें कमा कर देने जा रहे हैं। पेड़ों को सहेज कर रुपये कमाना किसानों को पसंद आ रहा है। यही वजह है कि इस साल बड़ी संख्या में किसान कार्बन क्रेडिट के बाजार से जुड़ चुके हैं। कानपुर जोन में 490 किसानों ने पंजीयन कराया है। आवेदन सत्यापन के बाद करीब 200 किसान सूची में और जुड़ जाएंगे।

वन विभाग प्रदेश टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) के सहयोग से कार्बन क्रेडिट बाजार को संचालित कर रहा है। कार्बन क्रेडिट का वैश्विक बाजार है, जिसमें 250 से 350 रुपये प्रति पेड़ एक किसान को आमदनी होगी। कार्बन क्रेडिट पंजीयन का प्रथम चरण वर्ष 2024 में चला। दूसरे चरण में कानपुर, देवीपाटन, अयोध्या, मिर्जापुर, झांसी, वाराणसी और अलीगढ़ मंडल को शामिल किया गया है। इन मंडलों में अब तक 4398 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।

202 करोड़ किसानों को मिले कार्बन क्रेडिट के प्रथम चरण में प्रदेश के छह मंडल गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल थे। इन मंडलों के 25140 किसानों ने पंजीयन कराया था। इन किसानों को 202 करोड़ रुपये की आय पेड़ों में संचित कार्बन क्रेडिट से हुई थी।

40 साल का है प्रोजेक्ट केंद्र ने 2070 तक देश को कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कार्बन क्रेडिट इसी की पहल है। किसानों को तेजी से बढ़ने वाले पौधे जैसे पापुलर, मीलिया डुबिया व सेमल आदि लगाने होंगे। 40 साल के प्रोजेक्ट के तहत किसानों का पंजीयन कंपनी करेगी। हर पांच साल में कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा। पांच साल में पेड़ कटवा कर दोबारा उतने ही पेड़ लगाने पर पंजीयन वैध रहेगा। विश्व की जी भी कंपनी कार्बन क्रेडिट खरीदेगी, उसका प्रमाण पत्र किसान को मिलेगा। एक टन कार्बन डाईऑक्साइड अवशोषित करने पर एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। किसान ज्यादा पेड़ लगाते हैं तो उससे पर्यावरण सुधरेगा। कार्बन क्रेडिट मिलेगा। देश में लकड़ी के आयात की जरूरत घटेगी। कानपुर में महज दो प्रतिशत भूभाग पर हरियाली है।

10 टन के पेड़ में होता 4.7 टन कार्बन 10 टन के पेड़ में तकरीबन 4.7 टन कार्बन होता है। कार्बन की वैल्यू बायोमास में निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक बेस 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक बेस 16 होता है। कार्बन डाई ऑक्साइड में ऑक्सीजन के दो मालीक्यूल हैं, लिहाजा ऑक्सीजन का एटॉमिक बेस 32 जोड़ा जाएगा। एक कार्बन डाई ऑक्साइड नालीक्यूल का एटॉमिक बेस दोनों को जोड़ कर 44 होगा। इसमें कार्बन के 12 एटॉमिक बेस से भाग देंगे तो 3.67 आएगा। इसमें पेड़ में कुल कार्बन 4.7 टन से गुणा कर देंगे 17.249 कार्बन क्रेडिट होगा।

कानपुर मंडल में पंजीकृत किसान एक नजर में

मंडल पंजीयन कानपुर नगर 80 कानपुर देहात 47 इटावा 123 औरैया 111 फर्रुखाबाद 64 कन्नौज 65