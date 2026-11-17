यूपी की नई मतदाता सूची में करीब 19 लाख वोटरों के नाम जुड़ने के बाद भी ढाई करोड़ से ज्यादा लोग गायब हैं। मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करते हुए लोगों से अपना नाम चेक करने और जुड़वाने की अपील की है।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। एसआईआर से अब तक यानी सात महीने में करीब 19 लाख मतदाताओं का नाम सूची में जुड़ा है। इससे प्रदेश में वोटरों की संख्या अब 13.58 करोड़ हो गई है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में अब भी 2.58 करोड़ वोटरों का नाम मतदाता सूची से गायब हैं। ऐसे में नाम जोड़ने का अभियान अगले एक महीने तक चलता रहेगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा द्वारा आंकड़े जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि अंतिम वोटर सूची जारी होने के बाद भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

सीईओ नवदीप रिणवा ने बताया कि 'पापुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया एंड स्टेट' के आधार पर यूपी में 18 वर्ष से अधिक उम्र की अनुमानित जनसंख्या 16.16 करोड़ है, जबकि ड्राफ्ट सूची में 13.58 करोड़ वोटर ही दर्ज हैं। इस तरह ढाई करोड़ से अधिक लोगों के नाम जुड़ना अभी बाकी है।

उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं की आबादी 7.84 करोड़ है, जबकि सूची में 6.20 करोड़ महिलाएं ही शामिल हैं। यानी 1.64 करोड़ महिलाओं के नाम वोटर सूची में नहीं हैं। इसी तरह 8.32 करोड़ पुरुष आबादी के मुकाबले सूची में 7.38 करोड़ पुरुष दर्ज हैं। ऐसे में 94.17 लाख पुरुष अभी सूची से बाहर हैं। इसी तरह 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग की कुल आबादी 84.47 लाख है, लेकिन सूची में केवल 11.83 लाख युवाओं के नाम हैं। यानी 72.63 लाख नए युवा मतदाता अभी सूची से दूर हैं।

महिलाओं की भागीदारी में इजाफा आंकड़ों के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि 10 अप्रैल को जारी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की अंतिम सूची में 13.39 करोड़ वोटर थे, जो पिछले सात महीनों में बढ़कर 13.58 करोड़ हो गए हैं। इस अवधि में कुल 19 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। राहत की बात यह है कि पुरुषों (7.87 लाख की वृद्धि) की तुलना में महिला मतदाताओं (10.96 लाख की वृद्धि) की संख्या अधिक बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप राज्य का जेंडर रेशियो 834 से बढ़कर 840 और ईपिक (EPIC) रेशियो 55.17 से बढ़कर 55.95 हो गया है।

क्यों कम दिख रही 18 और 19 वर्ष की संख्या सीईओ ने बताया कि 18 और 19 वर्ष की संख्या इसलिए इतनी कम दिख रही है क्योंकि पहले जो 18 साल के थे अब वह 19 और जो 19 साल के थे वह 20 साल के हो गए हैं। जब चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची आएगी तो एक जनवरी 2027 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता बढ़ेगे और इसकी भरपाई होगी। तब जो अभी 17 साल के हैं तो वह बढ़ जाएंगे। ऐसे में 18 से 19 वर्ष वाले जो अभी 72.63 लाख कम दिख रहे हैं उनकी भरपाई हो जाएगी। फर्स्ट टाइम वोटरों को जोड़ने को अभियान चलेगा।

नाम जुड़वाने और संशोधन का पूरा कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दावे और आपत्तियां आज मंगलवार 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक चलती रहेगी। 28 दिसंबर को निस्तारण की अंतिम तिथि है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।