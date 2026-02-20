Hindustan Hindi News
150 से ज्यादा बैंक खाते, विदेश तक फैला नेटवर्क; 80 करोड़ की साइबर ठगी वाला गैंग गिरफ्तार

Feb 20, 2026 09:36 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर में फुगाना व साइबर क्राइम पुलिस ने 80 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी 150 से ज्यादा बैंक खाते व सिम कार्ड विदेश में बैठे ठगों को कमीशन पर उपलब्ध कराते थे। 100 से अधिक शिकायतें दर्ज, 2 आरोपी फरार हैं।

मुजफ्फरनगर के फुगाना और साइबर क्राइम थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 80 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के छह शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे अपने साथियों को कमीशन के आधार पर बैंक खाते व सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें दर्ज है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित आनलाइन पोर्टल प्रतिबिम्ब पर एक शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से फर्जी पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी की गई थी। साइबर ठगी का पैसे जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र अक्षय के बैंक खाते से निकाला गया था।

साइबर ठगों को बैंक खाते और सिम मुहैया कराते थे

इसी आधार पर फुगाना पुलिस व साइबर क्राइम थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने अक्षय निवासी फुगाना, हर्ष आर्य निवासी गांव सिकन्दरपुर थाना भोपा, भव्यांश निवासी बेलडा थाना भोपा, सचिन निवासी नई बस्ती नंदग्राम जनपद गाजियाबाद, हरेन्द निवासी तुगलकपुर थाना खानपुर हरिद्वार व आर्यन निवासी गांधीनगर थाना नई मंडी को गिरफ्तार किया गया है। गैंग में शामिल राजा निवासी गांव करौदा महाजन थाना फुगाना व अनुराग निवासी गाजियाबाद फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे साथियों को कमीशन बेस पर 150 से अधिक बैंक खाते व सिम कार्ड उपलब्ध कराते हैं।

एसपी देहात ने बताया कि गिरफ्तार साइबर ठगों से बरामद हुए मोबाइलों की जांच की गयी तो उनके मोबाइलों में 150 से अधिक बैंक खातों की डिटेल मिली है। इन बैंक खातों से विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायते दर्ज है। पुलिस को जानकारी मिली कि इस गैंग में अन्य लोग भी शामिल है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

भोले भाले लोगों से लालच देकर लेते थे बैंक खाते

गिरफ्तार आरोपी भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर, बैंक खाते, सिम कार्ड, आधार कार्ड व पैन कार्ड लेते थे। आरोपी देश व विदेश में साइबर अपराध करने वाले लोगों को फर्जी सिम कार्ड व बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। उसके बाद उनके बैंक खातों में साइबर ठगी का पैसा पहुंचता था। कुछ पैसे को एटीएम के जरिए निकाल लेते थे और कुछ पैसा चैक बुक पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर बैंक से निकाल लेते थे। आरोपी साइबर फ्राड के जरिए आए पैसे को निकालकर अपना कमीशन काटकर देश विदेश में बैठे साइबर ठगों को वापस उनके बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते थे। आरोपी ने खुद भी कई बैंकों में अपने खाते खुलवा रखे थे।

आरोपी एक साल से कर रहे थे साइबर अपराध

एसपी देहात ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पिछले एक साल से साइबर अपराध कर रहे थे। उनके मोबाइल से देश व विदेश में बैठे उनके साथियों के नम्बर पुलिस को मिले है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल से मिले बैंक खातों की डिटेल भी प्राप्त कर रही है। जल्द ही उनके साथियों पर शिंकजा कसा जाएगा।

