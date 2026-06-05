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यूपी में गोवंश संरक्षण की बड़ी पहल, 7451 आश्रय स्थलों में सुरक्षित हैं 12 लाख से अधिक बेसहारा जानवर

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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गांवों में बेसहारा गोवंश की देखभाल एक बड़ी जरूरत है। ऐसे में यूपी में जानवरों के लिए  बड़ी व्यवस्था तैयार की गई है। प्रदेश में 6,440 अस्थायी गौ आश्रय स्थल, 439 गौ संरक्षण केंद्र या गोवंश वन, 319 कान्हा गौशालाएं और कुल 7,451 गौ आश्रय स्थल हैं।

यूपी में गोवंश संरक्षण की बड़ी पहल, 7451 आश्रय स्थलों में सुरक्षित हैं 12 लाख से अधिक बेसहारा जानवर

गांवों में बेसहारा गोवंश की देखभाल एक बड़ी जरूरत है। जब पशु सड़कों या खेतों में भटकते हैं, तो किसानों और स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। ऐसे पशुओं को सुरक्षित जगह, चारा और इलाज मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश में गौशालाओं और देखभाल से जुड़ी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। इससे पशुओं की सुरक्षा के साथ गांवों को भी मदद मिलती है।

बेसहारा गोवंश के लिए आश्रय

उत्तर प्रदेश में बेसहारा गोवंश के लिए बड़ी व्यवस्था तैयार की गई है। प्रदेश में 6,440 अस्थायी गौ आश्रय स्थल, 439 गौ संरक्षण केंद्र या गोवंश वन, 319 कान्हा गौशालाएं और कुल 7,451 गौ आश्रय स्थल हैं। इन आश्रय स्थलों के माध्यम से 12,38,181 गोवंश को सुरक्षित रखा गया है।

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इससे पता चलता है कि बेसहारा गोवंश की देखभाल के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। गौशालाएं बेसहारा पशुओं को सुरक्षित जगह देती हैं। इससे सड़क, खेत और गांवों पर दबाव भी कम होता है। जब पशु व्यवस्थित आश्रय में रहते हैं, तो उनकी देखभाल, चारा और इलाज की व्यवस्था करना आसान होता है।

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से गोवंश देखभाल में मदद

मुख्यमंत्री सहभागिता योजना से गोवंश की देखभाल में परिवारों की भागीदारी बढ़ रही है। इस योजना के तहत 1,82,231 गोवंश इच्छुक किसानों और पशुपालक परिवारों को दिए गए हैं। इन परिवारों को पशुओं के चारे और देखभाल के लिए DBT (डीबीटी) के माध्यम से प्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं।

इस योजना से गोवंश की देखभाल गौशालाओं के साथ गांव के परिवारों तक भी पहुंचती है। इससे पशुओं को परिवार के स्तर पर देखभाल मिलती है और परिवारों को चारे के लिए तय सहायता मिलती है। इससे गौ आश्रय स्थलों पर दबाव भी कम होता है, क्योंकि कई पशुओं की देखभाल इच्छुक परिवार अपने स्तर पर करते हैं।

गोवंश संरक्षण की मुख्य जानकारी

ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण केवल गौशाला बनाने तक सीमित नहीं है। इसमें परिवारों की भागीदारी, सीधी सहायता और पशुओं की बेहतर देखभाल भी शामिल है।

क्षेत्र

मुख्य जानकारी

अस्थायी गौ आश्रय स्थल6,440 आश्रय स्थल
गौ संरक्षण केंद्र या गौवंश वन439 केंद्र
कान्हा गौशालाएं319 गौशालाएं
कुल गौ आश्रय स्थल7,451 आश्रय स्थल
संरक्षित गोवंश12,38,181 गोवंश
सहभागिता योजना के तहत दिए गए गोवंश1,82,231 गोवंश
DBT (डीबीटी) सहायताप्रति गोवंश प्रतिदिन 50 रुपये

पशुओं के इलाज से देखभाल आसान

गोवंश संरक्षण तभी बेहतर होता है जब आश्रय स्थलों और परिवारों को पशुओं के इलाज की सुविधा भी मिले। उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण के साथ पशुओं के इलाज और बीमारियों की रोकथाम पर भी काम हुआ है। वर्ष 2025-26 में 353.13 लाख पशुओं के लक्ष्य के मुकाबले 213.61 लाख पशुओं को इलाज की सुविधा दी गई।

टीकाकरण का काम भी आगे बढ़ाया गया है। FMD (एफएमडी) टीकाकरण के तहत 2025-26 में 473.70 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 348.76 लाख टीके लगाए गए। पशुओं को कृमि रोग से बचाने का काम भी किया गया। इन कदमों से बीमारी का खतरा कम होता है और पशु स्वस्थ रहते हैं।

मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स से मदद

मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स इलाज को गांवों और गौशालाओं के पास तक पहुंचाती हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 520 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट्स काम कर रही हैं। ये यूनिट्स पशुओं का इलाज गांवों और पशुपालकों के पास तक पहुंचाती हैं। वर्ष 2025-26 में इन यूनिट्स ने 13.48 लाख पशुपालकों के 26.93 लाख पशुओं को इलाज की सुविधा दी।

यह मदद इसलिए जरूरी है क्योंकि पशुओं की बीमारी में कई बार जल्दी इलाज चाहिए होता है। बुखार, चोट, संक्रमण और दूसरी बीमारियां समय पर इलाज न मिलने पर गंभीर हो सकती हैं। मोबाइल यूनिट्स इलाज को गांवों के पास पहुंचाकर इस देरी को कम करती हैं।

गौशालाओं के लिए चारे की व्यवस्था

गौशालाओं के लिए नियमित चारा बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में गोवंश देखभाल से जुड़े चारे पर भी काम हुआ है। वर्ष 2025-26 में अभियान के माध्यम से जमीन खाली कराई गई और उस जमीन पर नेपियर घास और अन्य हरा चारा उगाया गया।

चारा गोवंश संरक्षण की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। आश्रय स्थलों में पशुओं के लिए रोज भोजन चाहिए होता है। हरे चारे की व्यवस्था से गौशालाओं को चलाना आसान होता है।

डेयरी और गांव की कमाई से जुड़ाव

गोवंश की अच्छी देखभाल दूध उत्पादन से भी जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 388.15 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन हुआ। पशुओं की बेहतर देखभाल, इलाज और गौशाला व्यवस्था डेयरी काम को भी सहारा देती है।

जब पशु स्वस्थ रहते हैं, तो दूध उत्पादन बेहतर हो सकता है और गांव की कमाई को सहारा मिलता है। यह उन परिवारों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो पशुपालन और डेयरी काम पर निर्भर हैं। गोवंश संरक्षण, पशु स्वास्थ्य और डेयरी विकास मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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