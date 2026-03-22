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वेस्ट यूपी के 100 से ज्यादा कारोबारी रडार पर, दो विभागों की जांच में कसता जा रहा शिकंजा

Mar 22, 2026 11:34 pm ISTAjay Singh प्रणव अग्रवाल, सहारनपुर
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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बोगस कंपनियां खड़ी कर फर्जी बिलिंग के जरिए ITC का लाभ लिया। दूसरों के दस्तावेजों और पते का दुरुपयोग कर कई फर्जी फर्में बनाई गईं। इन फर्मों के जरिए कागजों में खरीद-फरोख्त दिखा करोड़ों का टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया, जबकि वास्तविक कारोबार हुआ ही नहीं।

वेस्ट यूपी के 100 से ज्यादा कारोबारी रडार पर, दो विभागों की जांच में कसता जा रहा शिकंजा

UP News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्जी फर्मों के जरिए जीएसटी में 50 करोड़ से ज्यादा की सेंधमारी के बड़े घोटाले का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। यह घोटाला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के नाम पर किया जा रहा था। सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी के 100 से अधिक कारोबारी जांच के दायरे में आ गए हैं। इनमें 40 से ज्यादा फर्में सहारनपुर जोन की हैं। साइबर थाना पुलिस और राज्य कर विभाग की संयुक्त जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें लगातार खुल रही हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बोगस कंपनियां खड़ी कर फर्जी बिलिंग के जरिए आईटीसी का लाभ लिया। इसके लिए दूसरों के दस्तावेजों और पते का दुरुपयोग कर कई फर्जी फर्में बनाई गईं। इन फर्मों के जरिए कागजों में खरीद-फरोख्त दिखाकर करोड़ों रुपये का टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया, जबकि वास्तविक कारोबार हुआ ही नहीं। जांच एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क संगठित तरीके से लंबे समय से सक्रिय था और इसमें कई जिलों के कारोबारी शामिल हो सकते हैं। सहारनपुर के अलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के जिलों के व्यापारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जा रही है। साइबर थाना पुलिस डिजिटल लेनदेन और बैंक खातों की जांच कर रही है, जबकि राज्य कर विभाग फर्मों के रजिस्ट्रेशन, बिलिंग पैटर्न और टैक्स रिटर्न का मिलान कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इस तरह किया आईटीसी घोटाला

आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर कागजों में माल की खरीद-बिक्री दिखाई। इसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया, जबकि वास्तविक लेनदेन नहीं हुआ। इस तरह सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।

दूसरों के दस्तावेजों का किया दुरुपयोग

जांच में सामने आया है कि कई फर्जी फर्में ऐसे लोगों के नाम और पते पर बनाई गईं, जिन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी। आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया।

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कई जिलों में फैला नेटवर्क, जांच तेज

-यह घोटाला केवल सहारनपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी में फैला हुआ है। 100 से ज्यादा कारोबारी रडार पर हैं और जांच एजेंसियां जल्द ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं।

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क्या बोली पुलिस

सहानपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि फर्जी फर्मों के जरिए करीब 50 करोड़ रुपये के आईटीसी घोटाले में सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी के 100 से अधिक कारोबारी जांच के घेरे में आ गए हैं। साइबर थाना पुलिस और राज्य कर विभाग की संयुक्त जांच में बोगस कंपनियों के जरिए किए गए इस संगठित फर्जीवाड़े की परतें लगातार खुल रही हैं। जांच जारी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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