धर्मांतरण और लव जिहाद की फंडिंग में 100 से ज्यादा डॉक्टर और मौलाना शामिल, KGMU केस में खुलासा
राजधानी लखनऊ में केजीएमयू प्रकरण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केजीएमयू धर्मांतरण और लव जिहाद की फंडिंग में 100 से ज्यादा डॉक्टर और मौलाना शामिल थे। एसटीएफ की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू धर्मांतरण और लव जिहाद की फंडिंग में 100 से ज्यादा डॉक्टर और मौलाना शामिल थे। एसटीएफ की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरोह से जुड़े डॉक्टर और मौलाना जकात के नाम पर हर महीने करीब 10 लाख रुपये फंडिंग जुटाते थे। एसटीएफ गिरोह के जुड़े कई लोगों को चिंह्नित कर उनके बैंक खातों के साथ ही अन्य जानकारियां जुटा रही है।
तफ्तीश में पता चला है कि धर्मांतरण और लव जिहाद की फंडिंग में लखनऊ, आगरा, बस्ती, सहारनपुर देवबंद, बरेली के सरकारी और निजी संस्थानों के डॉक्टरों के अलावा मौलाना जुड़े थे। यह रकम इस रकम का इस्तेमाल लव जिहाद और धर्मांतरण में किया जाता था। एसटीएफ की जांच की जद में केजीएमयू के डॉक्टर समेत 12 मेडिकल स्टाफ के लोग और शहर के दो निजी मेडिकल कॉलेज से जुड़े संचालक और उनके अधिकारियों के अलावा आगरा एसएनएमसी के पूर्व वर्तमान छात्र हैं। गिरोह से जुड़े लोगों के खातों की डिटेल बैंकों से मांगी गई है।
जकात के नाम पर तकरीर में होती थी फंडिंग
केजीएमयू के हास्टलों में आने वाले मौलाना मेडिकल स्टाफ को संगठन से जोड़कर तकरीर करते थे। डॉ. रमीज भी तकरीर करता था। देवबंद, बरेली और आगरा से आने वाले मौलाना जकात (चंदा) इकट्ठा कराते। इस कार्य में जब उन्हें रुपयों की जरूरत होती तो उसी जकात से खर्च किया जाता था।
हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण हमारे लिए सबाव
एसटीएफ की जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह के जुड़े लोग हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण सवाब (पुण्य) मानते थे। केजीएमयू कैंपस के हाल में होने वाली तकरीर में बाहर से आने वाले मौलाना धर्मांतरण के लिए साजिश करते थे। स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी। कैसे हिंदू महिला डॉक्टरों को जाल में फंसाना है? किस तरह से उनकी मानसिक दशा बदलनी है? इन सब बातों की शिक्षाएं मौलाना देते थे।
दीनी तालीम के बहाने हिंदुओं के लिए जहर उगलते थे
केजीएमयू के बंद कमरों में दीनी तालीम के नाम पर गैर जनपदों से मौलाना आते थे। कमरों में दीनी तालीम के नाम पर रमीज मुस्लिम मेडिकल छात्रों को जुटाता था। इसमें कई ऐसे छात्र होते थे जो सीधे साधे और पढ़ने वाले होते थे। वह इन सब कृत्यों से दूर रहते थे। रमीज उन्हें भी दीनी तालीम के नाम पर बुलाता था। मौलाना सीधे-साधे मुस्लिम मेडिकल छात्रों को धीरे-धीरे भड़का कर अपने नापाक मंसूबों में शामिल करते और गलत राह पर ले जाते थे। हिंदुओं के बारे में गलत बाते बताकर उनके मन में द्वेष भरते थे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें