1000 से अधिक पुलिस, एक थाना और 10 चौकी; नेशनल जंबूरी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में होने जा रहे नेशनल जंबूरी के आयोजन सफल बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक थाना, 10 चौकी परिसर में खोली गई हैं। एक हजार से अधिक पुलिस और 90 खुफिया विभाग के कर्मचारियों के हाथ सुरक्षा की कमान सौंपी गई है।

19वें राष्ट्रीय नेशनल जंबूरी का आयोजन सफल बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर ने मातहतों के साथ बैठक और स्थलीय निरीक्षण के वृंदावन कालोनी स्थित बाद वृंदावन कालोनी स्थित कार्यक्रम स्थल डिफेंस एक्सपो ग्राउंड आयोजन को सफल, सुरक्षित बनाने के लिए एक थाना, 10 चौकी परिसर में खोली गई हैं। जिसमें दो महिला पुलिस चौकी हैं। एक हजार से अधिक पुलिस और 90 खुफिया विभाग के कर्मचारियों के हाथ सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जंबूरी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्वस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस आयुक्त ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार, पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल और अन्य मातहतों के साथ बैठककर सुरक्षा के अहम निर्देश दिए। आयोजन स्थल को जाने वाले मार्गों पर भीड़, ट्रैफिक, बच्चों एवं प्रतिभागियों की सुरक्षा को के लिए पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक और शालीनता का दिया जा रहा प्रशिक्षण जेसीपी कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक पुलिस कर्मियों को अनुशासन, बाडी लैंग्लवेज, बच्चों से संवाद करते समय व्यवहारिक संवेदनशीलता बनाए रखने, स्माइलिंग नेचर का प्रशिक्षण वीडियो से दिया जा रहा है। उन्हें व्यवहारिक, कम्युनिकेशन आधारित और तकनीकी ट्रेनिंग कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। जिससे पुलिस की सार्वजनिक छवि संवेदनशील, प्रोफेशनल और सहयोगपूर्ण बनी रहे।

मार्डन कंट्रोल रूम 400 से अधिक सीसी कैमरों से करेगा निगरानी पुलिस उपायुक्त अपराध कमलेश दीक्षित के मुताबिक मार्डन कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। चौकियों पर महिला और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम में आठ आठ घंटे की तीन सिफ्ट में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वह सीसी कमैरों की मदद से पूरी निगरानी करेंगे।

सुरक्षा व्यवस्था : 04 : फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दमकल के साथ अत्याधुनिक उपकरणों से कर्मी मौजूद रहेंगे।

02 : डेडिकेटेड पीआरवी वाहन 24 घंटे गश्त करेंगे।

20 : अस्थाई चौकियां

300 : पुलिस कर्मी चौकी पर

200 : ट्रैफिक संचालन के लिए