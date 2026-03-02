आउट सोर्सिंग-संविदा कर्मियों की होली फीकी, योगी के आदेश के बाद भी नहीं मिली सैलरी

इस बार की होली कई विभागों में कार्यरत आउट सोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की फीकी रहेगी। कर्मचारियों में होली से पहले मानदेय नहीं मिलने से निराशा है। स्वास्थ्य विभाग के करीब 4000 कर्मचारियों को होली से ठीक पहले मानदेय न मिलने से नाराजगी है।

इस बार की होली कई विभागों में कार्यरत आउट सोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की फीकी रहेगी। कर्मचारियों में होली से पहले मानदेय नहीं मिलने से निराशा है। स्वास्थ्य विभाग के करीब 4000 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को होली से ठीक पहले मानदेय न मिलने से रोष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पूर्व सभी मानदेय भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन गोरखपुर के स्वास्थ्य संस्थानों में अब तक एक पैसा नहीं पहुंचा। बुधवार को होली है। सिर्फ सोमवार को बैंक खुल सकता। ऐसे में कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ रहा है।

जिला स्तर पर सीएमओ कार्यालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के जरिए संविदा पर कर्मचारी तैनात हैं। करीब 1760 एनएचएम व 430 आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं। एनएचएम जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी पूरी तरह संचालित करता है। इस कार्यक्रम की 38 टीमें हैं। बीआरडी में 1200 आउटसोर्सिंग व 375 एनएचएम कर्मचारी तैनात हैं। एयरपोर्ट के पास 100 बेड वाले टीबी अस्पताल के 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तीन महीने से मानदेय नहीं मिला। जिला व महिला अस्पताल में करीब 500 आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारी हैं।

प्रशासन का दावा,कर रहे इंतजाम आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीआरडी, टीबी अस्पताल, जिला व महिला अस्पताल में नर्स, वार्ड ब्वाय व सफाईकर्मी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार में चंद दिन है। खाली जेब त्योहार कैसे मनाए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि रविवार को दो घंटे के लिए ट्रेजरी खुली थी। कुछ कागजात आज पूरे करके भेजे गए हैं। कोशिश की जा रही है कि सोमवार को बैंक खुले तो आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों का मानदेय भुगतान हो जाए।

होली से पूर्व पेंशन नहीं मिलन से पेंशनर्स में रोष सेवानिवृत कर्मचारियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। इसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को बैठक की गई। अध्यक्षता करते हुए आईसीपीएन सिंह ने कहा कि सीएम के निर्देश के अनुसार होली से पहले पेंशन की धनराशि खाते में आ जानी चाहिए थी। नरसिंह प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई। बैठक में एके सैनी, उमाशंकर आर्य, सुभाष चंद्र उपाध्याय, सुरेंद्र सिंह, पूर्णमासी प्रसाद, अल्ताफ हुसैन, राजेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे।