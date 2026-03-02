Hindustan Hindi News
आउट सोर्सिंग-संविदा कर्मियों की होली फीकी, योगी के आदेश के बाद भी नहीं मिली सैलरी

Mar 02, 2026 08:25 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
इस बार की होली कई विभागों में कार्यरत आउट सोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की फीकी रहेगी। कर्मचारियों में होली से पहले मानदेय नहीं मिलने से निराशा है। स्वास्थ्य विभाग के करीब 4000 कर्मचारियों को होली से ठीक पहले मानदेय न मिलने से नाराजगी है।

इस बार की होली कई विभागों में कार्यरत आउट सोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों की फीकी रहेगी। कर्मचारियों में होली से पहले मानदेय नहीं मिलने से निराशा है। स्वास्थ्य विभाग के करीब 4000 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को होली से ठीक पहले मानदेय न मिलने से रोष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पूर्व सभी मानदेय भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन गोरखपुर के स्वास्थ्य संस्थानों में अब तक एक पैसा नहीं पहुंचा। बुधवार को होली है। सिर्फ सोमवार को बैंक खुल सकता। ऐसे में कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ रहा है।

जिला स्तर पर सीएमओ कार्यालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के जरिए संविदा पर कर्मचारी तैनात हैं। करीब 1760 एनएचएम व 430 आउटसोर्सिंग कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं। एनएचएम जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी पूरी तरह संचालित करता है। इस कार्यक्रम की 38 टीमें हैं। बीआरडी में 1200 आउटसोर्सिंग व 375 एनएचएम कर्मचारी तैनात हैं। एयरपोर्ट के पास 100 बेड वाले टीबी अस्पताल के 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तीन महीने से मानदेय नहीं मिला। जिला व महिला अस्पताल में करीब 500 आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारी हैं।

प्रशासन का दावा,कर रहे इंतजाम

आउटसोर्सिंग के माध्यम से बीआरडी, टीबी अस्पताल, जिला व महिला अस्पताल में नर्स, वार्ड ब्वाय व सफाईकर्मी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार में चंद दिन है। खाली जेब त्योहार कैसे मनाए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि रविवार को दो घंटे के लिए ट्रेजरी खुली थी। कुछ कागजात आज पूरे करके भेजे गए हैं। कोशिश की जा रही है कि सोमवार को बैंक खुले तो आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों का मानदेय भुगतान हो जाए।

होली से पूर्व पेंशन नहीं मिलन से पेंशनर्स में रोष

सेवानिवृत कर्मचारियों के खाते में पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। इसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को बैठक की गई। अध्यक्षता करते हुए आईसीपीएन सिंह ने कहा कि सीएम के निर्देश के अनुसार होली से पहले पेंशन की धनराशि खाते में आ जानी चाहिए थी। नरसिंह प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं आई। बैठक में एके सैनी, उमाशंकर आर्य, सुभाष चंद्र उपाध्याय, सुरेंद्र सिंह, पूर्णमासी प्रसाद, अल्ताफ हुसैन, राजेंद्र प्रसाद आदि मौजूद रहे।

वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की होली हो जाएगी बैरंग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना तथा भारतीय रिजर्व बैंक को ट्वीट किया है। मांग की है कि दो मार्च को हर हाल में कर्मचारियों एवं पेंशनरों का वेतन-पेंशन उनके खातों में स्थानांतरित कराया जाए। अन्यथा कर्मचारियों की होली बेरंग हो जाएगी। अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव ने कहा कि ई कुबेर पोर्टल के तकनीकी खराबी की भी जांच कराई जाए।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

