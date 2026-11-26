आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 20 हजार वेतन, योगी के ऐलान के बाद नगर निगम भी एक्टिव
यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 20 हजार वेतन मिलेगा। योगी के ऐलान के बाद अब नगर निगम भी एक्टिव हो गए है। आगरा नगर निगम कार्यकारिणी ने इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया है।
आगरा, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा को अमलीजामा पहनाने की दिशा में नगर निगम भी एक्टिव हो गए हैं। आगरा नगर निगम कार्यकारिणी की बजट बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 20 हजार रुपये मासिक वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब सदन से अनुमोदन मिलने के बाद इस व्यवस्था को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
इस फैसले से नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुधवार को आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित बजट को भी पारित कर दिया गया। बजट में मूल आय और व्यय के अनुमानों में बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम के मूल आय अनुमान 119216.70 लाख रुपये को बढ़ाकर 136632 लाख रुपये कर दिया गया है।
इस तरह आय के अनुमान में करीब 174 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं, मूल व्यय अनुमान 142967.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 159085.25 लाख रुपये कर दिया गया है। व्यय के अनुमान में करीब 160 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के बजट और आवश्यक खर्चों की भी समीक्षा की गई।
ताजगंज स्थित विद्युत शवदाह गृह में चल रही भट्ठियों के रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए निर्धारित 25 लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्तमान में इसे क्षेत्र बजाजा कमेटी संचालित कर रही है। वहीं, जलकल विभाग की आय के मूल अनुमान 15815.60 लाख रुपये में कोई बदलाव नहीं किया गया। विभाग के व्यय अनुमान को 14317.05 लाख रुपये पुनरीक्षित किया गया।
यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली पर योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया था। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय तय कर दिया था। श्रेणी एक के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी के पारिश्रमिक में डेढ़ गुना तक बढ़ोतरी की थी। श्रेणी एक के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती का फैसला विभाग लेंगे। सभी श्रेणियों में 18 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार उठाएगी। श्रेणीवार तय दरों में श्रेणी एक के कर्मचारी को 39000 से कम मानदेय नहीं मिलेगा। आदेश 2 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे और अक्टूबर में सितंबर का एरियर भी मिलेगा। योगी सरकार के फैसले से 2.72 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर पहले से किसी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से ज्यादा मिल रहा है तो उसका मानदेय कम नहीं किया जाएगा। श्रेणी एक के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती का फैसला विभाग लेंगे। सभी श्रेणियों में 18 प्रतिशत जीएसटी का भार सरकार उठाएगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।