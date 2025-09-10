सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाया, रुपयों को लेकर पड़ोसियों से था विवाद

लखनऊ स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। युवक को आग की लपटों से घिरा देख पुलिस कर्मी व कार्यकर्ता भागे और आग पर काबू पाया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया।

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर मंगलवार दोपहर 3 बजकर 35 मिनट एक युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। युवक को आग की लपटों से घिरा देख पुलिस कर्मी और कार्यकर्ता भागे। कंबल और पानी डालकर आग पर काबू पाया। उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है।

इस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश कुमार सिंह के मुताबिक खुद को आग लगाने वाला अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके के टीना वाली मस्जिद के पास का रहने वाला है। युवक की पहचान योगेंद्र उर्फ बाबी के तौर पर हुई है। बुधवार को वह अपनी मुंह बोली बहन शबा परवीन और कुछ अन्य लोगों के साथ आया था। उसका मोहल्ले में रहने वाले वसीम और उसके भाई नाजिम से छह लाख रुपयों को लेकर विवाद चल रहा है।

आरोप है कि दोनों सट्टेबाजी का काम करते हैं। रुपये मांगने पर दोनों गाली-गलौज कर धमकी दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि अलीगढ़ पुलिस को सूचना दे दी गई है। विवाद के अलावा अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। वह किससे मिलने के लिए यहां आया था। सिविल अस्पताल में युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।