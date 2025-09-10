Outside the SP headquarters a young man burnt himself by pouring petrol सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाया, रुपयों को लेकर पड़ोसियों से था विवाद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsOutside the SP headquarters a young man burnt himself by pouring petrol

सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाया, रुपयों को लेकर पड़ोसियों से था विवाद

लखनऊ स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। युवक को आग की लपटों से घिरा देख पुलिस कर्मी व कार्यकर्ता भागे और आग पर काबू पाया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 10 Sep 2025 04:58 PM
share Share
Follow Us on
सपा मुख्यालय के बाहर युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाया, रुपयों को लेकर पड़ोसियों से था विवाद

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर मंगलवार दोपहर 3 बजकर 35 मिनट एक युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली। युवक को आग की लपटों से घिरा देख पुलिस कर्मी और कार्यकर्ता भागे। कंबल और पानी डालकर आग पर काबू पाया। उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है।

इस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश कुमार सिंह के मुताबिक खुद को आग लगाने वाला अलीगढ़ के भुजपुरा इलाके के टीना वाली मस्जिद के पास का रहने वाला है। युवक की पहचान योगेंद्र उर्फ बाबी के तौर पर हुई है। बुधवार को वह अपनी मुंह बोली बहन शबा परवीन और कुछ अन्य लोगों के साथ आया था। उसका मोहल्ले में रहने वाले वसीम और उसके भाई नाजिम से छह लाख रुपयों को लेकर विवाद चल रहा है।

आरोप है कि दोनों सट्टेबाजी का काम करते हैं। रुपये मांगने पर दोनों गाली-गलौज कर धमकी दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि अलीगढ़ पुलिस को सूचना दे दी गई है। विवाद के अलावा अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है। वह किससे मिलने के लिए यहां आया था। सिविल अस्पताल में युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:स्कूल के भीतर दिनदहाड़े चाकूबाजी, सहपाठियों ने गला रेतकर की छात्र की हत्या

इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “निर्मम भाजपा सरकार से हताश होकर एक युवा ने आत्मदाह के द्वारा सरकार को जगाने के लिए जो कोशिश की है वो बेहद दर्दनाक है। भाजपा सरकार घायल युवक को अच्छे से अच्छा इलाज-उपचार सुनिश्चित करे और युवक को न्याय प्रदान करे। नाइंसाफ़ी, नाउम्मीदगी और निराशा भाजपा सरकार की पहचान बन गयी है।”

Lucknow Lucknow News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |