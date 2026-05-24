यूपी में पुजारी पर कार्रवाई के विरोध में उबाल, 1734 मंदिर बंद कर आंदोलन का ऐलान
सहारनपुर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ धार्मिक स्थल में कथित छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर धोबीघाट में आयोजित बैठक में मंदिरों के अधिष्ठाताओं के साथ ही ब्राह्मण सहित सवर्ण समाज की बैठक की गई।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ धार्मिक स्थल में कथित छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। श्रीकृष्ण प्रणामी मंदिर धोबीघाट में आयोजित बैठक में मंदिरों के अधिष्ठाताओं के साथ ही ब्राह्मण सहित सवर्ण समाज की बैठक की गई, जिसमें पुजारी पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप को झूठा करार दिया गया। कहा गया कि भूमि कब्जाने की साजिश के तहत पुजारी को छेड़छाड़ के मामले में फंसाया जा रहा है। इसके विरोध में सोमवार को जिले के सभी 1734 मंदिर बंद रखने का ऐलान किया गया। उच्चाधिकारियों से मिलने और धरना देने का भी ऐलान किया गया है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार सुबह 11 बजे हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में समाज के लोग एकत्र होंगे और एसएसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। दोपहर 12 बजे तक मंदिर बंद रखकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। प्रभु जी का परिवार के अध्यक्ष अभिषेक कृष्णात्रे और आचार्य प्रगीत कौशिक महाराज ने कहा कि पुजारी पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं और यह जमीन कब्जाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
मंदिर बंद कर किया जाएगा विरोध प्रदर्शन
आचार्य प्रगीत कौशिक महाराज ने कहा कि सोमवार को मंदिर बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल शर्मा ने कहा कि जिले के सभी 1734 मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। व्यापारियों से भी समर्थन मांगा गया है। बैठक में आत्मानुभवी महाराज, अनेश शर्मा, नंद किशोर शर्मा, मनुज तायल, राकेश पुंडीर, निशांत शर्मा, सर्वेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
बच्ची से छेड़छाड़ का लगाया था आरोप
सहारनपुर। दो दिन पहले कोतवाली देहात क्षेत्र एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी दस वर्षीय बेटी गांव में एक धार्मिक स्थल परिसर में बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यक्ति ने बच्ची से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म की कोशिश की। भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकत्र हो गए और देहात कोतवाली का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। पॉक्सो में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने थाने से आरोपी को जमानत दे दी थी।
प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट
जिलेभर के मंदिरों को बंद रखकर मंदिर के अधिष्ठाताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन का ऐलान करने के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया है। सोमवार को कलक्ट्रेट, पुलिस लाइन और हकीकतनगर स्थित रामलीला मैदान पर भारी फोर्स तैनात रहेगी। खुफिया विभाग की टीमों ने भी उच्चाधिकारियों को इनपुट दिया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।