लखनऊ में बिजली कटौती पर फूटा गुस्सा, लोगों ने जेई को 13 किलोमीटर तक दौड़ाया

भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती से लोगों का सब्र जवाब दे दे रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उपकेंद्रों पर हंगामा मचा हुआ है। लखनऊ से तो अजब मामला सामने आया है। यहां बिजली संकट से परेशान लोगों ने जेई को 13 किलोमीटर तक दौड़ा लिया।

भीषण गर्मी के बीच रात में बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजधानी लखनऊ में भी बिजली संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी शहर के कई उपकेंद्रों पर भारी हंगामा हुआ। शकुंतला मिश्रा और एफसीआई उपकेंद्र पर हालात बिगड़ गए। वहां बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा और वहां तैनात जूनियर इंजीनियर को बंधक बना लिया। जेई किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी से भागे तो उग्र भीड़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 13 किलोमीटर तक जान बचाने के लिए गाड़ी दौड़ाने के बाद जेई सुरक्षित बच सके। अंबेडकर विश्वविद्यालय उपकेंद्र पर नाराज लोगों ने सभी फीडरों की बिजली सप्लाई ठप कर दी। इसके बाद पुलिस और बिजली अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उग्र भीड़ को शांत कराया।

कई दिनों से बिजली संकट झेलने पर गुस्साए लोग लेसा के शंकुतला मिश्र व एफसीआई उपकेंद्र के जाहिद नगर, नाजिम नगर, हर्षनगर के उपभोक्ता पिछले कई दिनों से रात में हो रही लगातार बिजली कटौती से परेशान थे। शनिवार रात जाहिद नगर फीडर में फॉल्ट ठीक कराने गए जेई को नाराज उपभोक्ताओं ने दौड़ा लिया। जेई अपनी कार में सवार होकर भागे तो उपभोक्ताओं ने पीछा कर लिया। जेई की कार को दौड़ाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वहीं कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने एफसीआई उपकेंद्र का घेराव किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपभोक्ताओं को समझाकर शांत कराया।

लाइनमैन से भी कहासुनी एफसीआई उपकेन्द्र के तहत शनिवार रात जाहिद नगर, हर्षनगर, कुंदन विहार नाजिम नगर, भपटामऊ, पिंक सिटी, बुद्धेश्वर विहार, आदर्श विहार कॉलोनी इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे उपभोक्ता भीषण गर्मी और उमस से बेहाल हो गए। जाहिद नगर इंडिया हॉस्पिटल के पास ट्रांसफार्मर से लाइट सही करते समय उपभोक्ताओं की लाइनमैन सुनील से कहासुनी हो गई।

जेई ने आगरा एक्सप्रेस-वे की तरफ भागकर बचाई जान उपभोक्ताओं का आरोप है कि रोजाना रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। इसी समय एफसीआई जेई जहांगीर आलम अपनी कार से पहुंच गए। नाराज उपभोक्ताओं ने जेई को दौड़ा लिया। कार में सवार होकर आलमनगर ओवरब्रिज की ओर भागे जेई ने ओवरब्रिज के नीचे से यू-टर्न लिया, जिसके बाद उपभोक्ता बाइक से पीछा करने लगे। जेई ने आगरा एक्सप्रेस की तरफ भाग कर जान बचाई।

इस बारे में अमौसी जोन के मुख्य अभिंयता राम कुमार ने कहा कि शकुंतला विवि उपकेंद्र में ओरवरलोड होने के कारण रोस्टिंग हो रही है। एक हफ्ते में पांच एमवीए पावर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अंबेडकर विवि और एफसीआई उपकेंद्र में फाल्ट के कारण बिजली बाधित हुई।

एबीसी तार जलने से बिजली बाधित पीजीआई क्षेत्र के अंबेडकर उपकेंद्र के अंतर्गत शनिवार रात हरिकंशगढ़ी, जगतखेड़ा, कल्ली पश्चिम, साहू कॉलोनी, प्रबुद्ध नगर, एकता नगर, साउथ सिटी, पिपरौली, उतरेठिया और पुष्पेंद्र नगर समेत कई क्षेत्रों में लगातार एबीसी तार जलने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। शिकायतों के बावजूद घंटों तक लाइनमैन नहीं पहुंचे तो नाराज उपभोक्ताओं ने शनिवार रात से रविवार तड़के तीन बार अंबेडकर उपकेंद्र पहुंचकर हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने बिजली आपूर्ति बंद करा दी। हर बार पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उग्र भीड़ को शांत कराया।

कई केंद्रों पर बिजली का आना-जाना लगा रहा वहीं उतरेठिया न्यू और ओल्ड उपकेंद्र से जुड़े सरस्वतीपुरम, चरण भट्टा रोड, मवैया, बलदेव विहार, सैनिक नगर, गोपाल नगर, डिफेंस कॉलोनी, नीलमथा, तेलीबाग और खरीका में भी शनिवार रात बिजली का आना-जाना लगा रहा। दुबग्गा उपकेंद्र के तहत फरीदीपुर एवं लालाबाग के उपभोक्ताओं ने बिजली कटौती को लेकर बुद्धेश्वर से दुबग्गा मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया था। सुबह 7.30 बजे बिजली सप्लाई चालू हुई, लेकिन दो घंटे बाद फिर चली गई।

खंभे में लगी आग, नगराम के 200 गांव अंधेरे में विकासनगर में बिजली के खंभे व तार में आग लग गई। वहीं नगराम के समेसी उपकेंद्र रविवार रात 12.30 बजे ठप हो गया। इससे बहरौली, नगराम, मीरख नगर सहित 200 गांवों की बिजली 12 घंटे ठप रही। गोसाईंगंज उपकेंद्र में बिजली शनिवार रात 11 बजे चली गई। इससे खुर्दही, बक्कास, चंद्रलोक कॉलोनी, गीता विहार कॉलोनी, कमला कॉलोनी, शिव विहार कॉलोनी सहित हजारों घरों में अंधेरा पसरा रहा।

48 घंटे से अंधेरे में डूबी दुबग्गा सब्जी मंडी काकोरी की दुबग्गा सब्जी और फल मंडी में पिछले 48 घंटों से बिजली गुल होने के कारण आढ़ती, किसान और व्यापारी भीषण गर्मी में बेहाल हैं। शनिवार सुबह दो ट्रांसफार्मर में आग लगने से आपूर्ति ठप हो गई। बिजली न होने से पानी सप्लाई बंद है,मशीनें डिस्चार्ज होने से फलों की एंट्री रुकी है।