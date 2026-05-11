बिजनौर में कैदी की मौत पर बवाल; जेल अस्पताल के पीछे मिला शव, पुलिस से जताई थी हत्या की आशंका

बिजनौर में कैदी की मौत पर जमकर बवाल हुआ। परिजनों का आरोप है कि दीपक ने हत्या की आशंका की शिकायत जेल प्रशासन से भी की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रविवार को जेल में कैदी दीपक की मौत की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी।

बिजनौर जिला जेल में अस्पताल के पीछे रविवार दोपहर हिस्ट्रीशीटर कैदी का शव पेड़ से रस्सी के सहारे लटका मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का पता लगते ही जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।शहर कोतवाली के गांव पृथ्वीपुर उर्फ आदोपुर निवासी 30 वर्षीय दीपक पुत्र चंद्रपाल लूट के मामले में 18 फरवरी 2025 से जेल में निरुद्ध था। दीपक कुछ दिनों से जेल अस्पताल में भर्ती था। रविवार दोपहर दीपक का शव अस्पताल के पीछे पेड़ से रस्सी के सहारे लटका मिला।

कैदी की मौत पर बवाल, पुलिस से धक्का-मुक्की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में अफरातफरी मच गई। उधर, घटना का पता लगते ही परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए और हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों की पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक और धक्कामुक्की भी हुई। हंगामे की सूचना पर एएसपी सिटी डॉ. केजी सिंह, सीओ सिटी संग्राम सिंह, शहर कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए जजी चौक पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया।

ग्रामीणों ने डीआईजी की गाड़ी को घेरा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ग्रामीणों ने जाम के दौरान यहां से गुजर रहे डीआईजी बरेली अजय साहनी की गाड़ी को भी घेर लिया और हंगामा कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ग्रामीणों के जाम के दौरान डीआईजी बरेली अजय साहनी जजी चौक से गुजर रहे थे। पुलिस अधिकारी की गाड़ी को देखकर ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डीआईजी की गाड़ी के सामने महिलाए लेट गई। सीओ सिटी संग्राम सिंह, थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह व टीएसआई रवि नैन ने जाम लगा रहे ग्रामीणों व महिलाओं को हटाया।

हत्या या आत्महत्या? जेल के अन्दर कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में कई सवाल खड़े हो गए है। जेल प्रशासन जहां दीपक की मौत को आत्महत्या बता रहा है। वहीं परिजन उसकी हत्या का आरोप लगा रहे है। परिजनों का आरोप है कि दीपक ने हत्या की आशंका की शिकायत जेल प्रशासन से भी की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। रविवार को जेल में कैदी दीपक की मौत की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी।

पुलिस को बताई थी हत्या की आशंका की बात मृतक दीपक की मां गुडडी व जीजा ऋषिराज ने बताया कि मिलाई के दौरान दीपक ने उनसे कहा था कि कुछ लोग उसकी हत्या करना चाह रहे है। परिजनों के अनुसार दीपक का स्वभाव सामान्य था और वह जेल से बाहर आने की तैयारी कर रहा था अचानक हुई उसकी मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिजन किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है कि उसने आत्महत्या की है।