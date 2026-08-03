3 लड़कों की मौत पर भारी आक्रोश, कार्रवाई की मांग पर अड़े परिवार ने अंतिम संस्कार रोका

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में अमृत सरोवर में डूबकर तीन किशोरों की मौत पर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों के खिलाफ भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार को रोक दिया।

यूपी के महराजगंज जिले में सिसवा के मीराबाई नगर स्थित निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर तीन किशोरों की मौत पर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। सोमवार की सुबह लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदारों के खिलाफ भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार को रोक दिया। शवों को दरवाजे पर रखने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। लोग कार्यदायाी संस्था के साथ नगर पालिका के ईओ, जेई और चेयरमैन पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक व पुलिस अफसरों के समझाने और कार्रवाई का भरोसा देने के बाद भारी सुरक्षा के बीच तीनों किशोरों का अंतिम संस्कार हुआ। एहतियात के तौर पर कई थानों की पुलिस व पीएसी की तैनाती की गई थी।

नगर पालिका परिषद सिसवा के मीराबाई नगर स्थित करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे निर्माणाधीन अमृत सरोवर में डूबकर रविवार को हुई तीन किशोरों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में गम और आक्रोश का माहौल है। अंतिम संस्कार से पहले मृतकों के परिजनों ने प्रशासन के सामने कड़ा विरोध जताते हुए मांग की कि केवल कार्यदाई संस्था दीपक कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। परिजनों का आरोप था कि निर्माणाधीन अमृत सरोवर में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और लापरवाही के कारण तीन मासूमों की जान चली गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कोठीभार थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा, तहसीलदार अमित कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया कि कार्यदाई संस्था के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तथा विवेचना के दौरान यदि अन्य अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके नाम भी मुकदमे में जोड़े जा सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि निर्माणाधीन अमृत सरोवर की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की पहले से जांच चल रही है तथा पूरे मामले पर जिलाधिकारी की सीधी नजर बनी हुई है।

प्रशासन के आश्वासन पर माने लोग काफी देर तक चली वार्ता के बीच मौके पर मौजूद अधिकारियों ने आला अधिकारियों से परिजनों की बात कराई। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। खेखड़ा घाट पर भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीनों दोस्तों का अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ तीन चिताओं के जलने का दर्दनाक दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

नहाते समय तीन किशोरों की डूबकर गई थी जान रविवार दोपहर करीब एक बजे मीराबाई नगर के पोखरा टोला निवासी राजवीर (13) पुत्र उमेश यादव, नीतीश यादव (12) पुत्र रमेश यादव, रोहन (13) पुत्र रामलखन तथा कृष्णा रौनियार (15) पुत्र कबूतर रौनियार निर्माणाधीन अमृत सरोवर में नहाने गए थे। नहाते समय रोहन, नीतीश और कृष्णा गहरे पानी और दलदल में फंसकर डूबने लगे। राजवीर किसी तरह बाहर निकल आया और रस्सी के सहारे दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसके बाद उसने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतकों में नीतीश कक्षा 6, रोहन कक्षा 7 और कृष्णा कक्षा 9 का छात्र था। कृष्णा और रोहन अपने-अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। कृष्णा के पिता सब्जी व्यवसाय करते हैं, जबकि रोहन के पिता मेडिकल स्टोर पर कार्यरत हैं। वहीं नीतीश के पिता खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं।